У Порошенка назвали подачу води у Крим зрадою українських інтересів

Заява новообраного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відновлення подачі води в окупований Росією Крим – це зрада інтересів українського та кримськотатарського народів, намагання реалізувати сценарій Кремля в Україні.

Про це заявив депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький в коментарі журналістам. Він підкреслив, що влада "взяла прямий курс на зраду інтересів мільйонів українців, які живуть на окупованих територіях".

"Влада взяла курс на зраду інтересів нашого братнього кримськотатарського народу, який бореться проти агресора, який зазнає постійних переслідувань з боку агресора, який разом з нами, українцями протестує проти будь-якої підтримки агресора, в тому числі і підтримки способом подачі води" – наголосив Княжицький.

"Ми зробимо все, щоб не допустити зради українських інтересів", – заявив представник "Європейської солідарності".

Водночас він зауважив, що у парламенті фактично утворилась нова "широка коаліція" з представників партії Зеленського та ОПЗЖ.

"Ми бачимо, що після обрання останнього уряду і зняття Генерального прокурора в парламенті утворилася стійка більшість. Деякі представники фракції Зеленського за це не голосували, але Зеленський отримав підтримку від "Опозиційної платформи – За життя". Він отримав підтримку від так званих парламентських груп, які голосують, виходячи з власних корупційних і комерційних інтересів", – пояснив він.

"Ця нова більшість зробить все не просто для того, щоб знищити здобутки Майдану, не просто для того, щоб зрадити тих, хто загинув на фронті російсько-української війни, не просто для того, щоб зрадити наших братніх кримських татар, які переживають за те, що відбувається в країні. Вони роблять все для того, щоб повернути нас в оновлений, як каже Путін, Радянський Союз, де не буде ніякого українського народу, тому що такого не має, де не згадуватимуть про кримських татар, лише тоді коли показуватимуть їх у в’язницях", – наголосив Княжицький.

"Ми зробимо все, щоб не допустити такого шляху розвитку, який планують в Кремлі для нашої країни", – заявив член фракції.

Княжицький також зауважив, що пояснення прем’єра Шмигаля, про те, що його слова про подачу води в окупований Крим, в ефірі ток-шоу випадково не розчули повністю, не сприймаються серйозно.

"Випадковостей не буває. Бомба в одну й ту ж воронку двічі як правило не падає. Нічого не буває такого, що не було б закономірним", – додав він.

"Очевидно, що у Зеленського, – і ми це чудово бачимо, і заяви Шмигаля, і заяви Арахамії не єдині заяви, вже була схожа заява Кулеби – стоять на тій позиції, що ми маємо досягти, як вони кажуть, миру за будь-яку ціну. Але це не є досягнення миру за будь-яку ціну – це є продовження війни за будь-яку ціну", – підкреслив представник "Європейської солідарності".

"Спроби зрадити український народ і піти на сепаратні домовленості з агресором, а ці закиди в суспільство щодо води в Криму – це і є ознаки сепаратних домовленостей з агресором, приведуть до нового загострення і на фронті, і всередині українського суспільства. Тому що агресор Росія не хоче ніяких домовленостей. Вони справді хочуть, щоб нас не було", – підкреслив Княжицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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