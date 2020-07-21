У Порошенка назвали перегляд закону про мову "червоною" лінією та рішуче звернулися до Ради

Народні депутати фракції "Європейська солідарність" зажадали від президента Володимира Зеленського та парламентарів утриматися від скликання позачергової сесії парламенту для ревізії мовного законодавства.

Відповідна заява опублікована на сайті пресслужби політсили. Нардепи звернулися до президента із закликом зайняти державницьку позицію і не ініціювати винесення цього питання на позачергову сесію.

"П’ята колона" не полишає спроб розпочати фронтальну атаку на засадничий державотворчий закон про українську мову. Минулого тижня тисячі людей на вулиці і ефективні дії фракції "Європейська солідарність" у сесійній залі спонукали владу відмовитися від розгляду змін до закону про мову. Але планів своїх "п’ята колона" не зреклась і має намір протягнути це питання на позачергову сесію", – сказано у заяві.

Народні депутати зазначили, що це можливо зробити лише за ініціативи президента або 150 парламентарів.

"Президент Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність перегляду закону про мову. Це хибна, помилкова і небезпечна позиція. Її ще не пізно виправити. Очевидним є конфлікт інтересів, бо сама модель бізнесу Зеленського передбачає виробництво російськомовного шоу- та кінопродукту з поширенням на ринку Російської Федерації. Але головне не це. Генеральний штаб наступу на мову розташований у Кремлі. Там ніяк не можуть змиритися з існуванням українського народу, української держави і української мови. Президент і Верховний Головнокомандувач не може йти в їхньому фарватері", – сказано у заяві.

"Європейська солідарність" звернулася до всіх народних депутатів, насамперед із фракції "Слуга народу" із наполегливим закликом не підписуватися під зверненням щодо позачергової сесії, де в порядку денному був би перегляд мовного законодавства.

"У цьому питанні ми зобов’язані залишити у повній ізоляції промосковську ОПЗЖ. "Європейська солідарність" попереджає про масові акції протесту у разі, якщо влада таки піде на поводу у реваншистських проросійських сил і допустить позачергову сесію з мовного питання. Перегляд закону про українську мову – це червона лінія. Порушення її призведе до істотного загострення суспільно-політичної ситуації, відповідальність за яке цілком і повністю ляже на монобільшість і особисто на Володимира Зеленського", – наголосили народні депутати.

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