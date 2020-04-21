Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що через рік після перемоги Володимира Зеленського на виборах Україна опинилася у найбільш слабкому стані за всю історію Незалежності.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Депутатка згадала, як у 2019 року пішла на вибори, сподіваючись, що переможе розвиток усього українського.

"Рік тому ми з Софією Таран вдягли вишиванки і пішли на вибори. Так ми показували, що голосували за продовження розвитку всього українського, що відродилося і з’явилося від 2014 року. І до чого ми мали щастя бути дотичним. Минув лише рік. Дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", – написала Сюмар.

Вона зазначила, що рік потому українське перестало бути пріоритетом. Українське кіно ледь вдалося врятувати від планів уряду вбити його фінансування "в нуль". В Раді постійно виникають ініціативи, як змінити, або відтермінувати закон про мову, квоти і навіть як змінити заборону російського кіно.

"Українське змінилося на #какаяразніца. За цей рік Україна точно суттєво втратила свої зовнішньополітичні позиції. Підхід "нічого про Украіну без України" змінився на мінські домовленості Єрмака про переговори з сепаратистами за посередництва "Росії-миротворця". Відведення військ призвело до втрати стратегічних позицій, і до посилення обстрілів та збільшення кількості смертей", – нагадала Сюмар.

"Обіцянка економічного росту в 40% поки що змінилася прогнозом про мінус 7% ВВП лише цього року. Красива політтехнологічна теза про "нульову толерантність до корупції" розбилася об реальність продажу посад, відмивання мільярдів ПДВ з бюджету в інтересах "особи номер 1" та Офісу Президента", – зауважила політикиня.

За її словами, обіцянка публічних і жорстких розмов з олігархами змінилася таємними зустрічами, проханнями, заграванням з Коломойський під загрозою дефолту, зміною уряду з людьми Пінчука на уряд з людьми Ахметова, призначеннями олігархів замінниками губернаторів", – зазначила Сюмар.

"В такому слабкому стані держава та управлінська вертикаль не була ще ніколи. "Ліфт" в турборежимі виніс на верхи тих, хто зеленого уявлення не має, що таке необхідні компетенції. Звідси – яскраві флеш-моби про "Маю право на помилку". Вони не просто мають це право. Вони регулярно ним користуються і роблять помилки", – наголосила народна депутатка.

"Але чим далі, тим менше прав на помилку лишається в країни. Україна змушена виживати вже в нових геополітичних умовах пандемії, світової економічної рецесії, глобальних екологічних загроз. Виживати самою, без допомоги ззовні. В таких умовах ціна помилки виростає в рази. Кожна помилка – це мільйони безробітних, це мільярди недоотриманих коштів, це, зрештою, багато людських життів. І це, зрештою, ціна державності і її майбутнього. ПреЗЕдент почався з помилки. Через рік ми зрозуміли: більше права на помилки в нас немає", – переконана Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що за рік, що минув після президентських виборів, стало очевидно, що у Володимира Зеленського не справляються з викликами і завданнями, які постають перед державою.