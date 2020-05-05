У Порошенка добилися позачергового засідання Ради для впровадження страхування медиків

Партія "Європейська солідарність" добилась проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законів про страхування лікарів і запровадження масового тестування. Його проведуть у четвер 7 травня.

Про це повідомила народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар на своїй сторінці в мережі Facebook, опублікувавши відповідну постанову.

"У четвер буде позачергове засідання. За нашим наполяганням. Нарешті з розглядом актуальних питань – про страхування лікарів та обов’язкове тестування груп ризику. Це перше позачергове, яке скликане на вимогу опозиції, а саме за ініціативи "Європейської Солідарності". Без монобільшості. Ми зібрали 150 підписів. Петро Порошенко зареєстрував це в Раді. Разумков оголосив сесію", – написала Сюмар.

Фракція "Європейської солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних установ, і це визнають дві третини лікарів в Україні.

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