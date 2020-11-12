У Полтаві та Ужгороді до другого туру виборів мера пройшли 'слуги'

У Полтаві та Ужгороді до другого туру виборів міського голови пройшли кандидати від партії "Слуга народу".

Як повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, за пост глави міста "слуги" поборються з чинними мерами.

У Полтаві мер міста Олександр Мамай (партія "За майбутнє") зустрінеться в другому турі із Сергієм Іващенком ("Слуга народу"). За даними ЦВК, за Мамая проголосували 20 856 виборців (30,06%), за Іващенка – 12 290 (17,71%).

В Ужгороді до другого туру вийшли чинний міський голова Богдан Андріїв (самовисуванець) і "слуга" Віктор Щадей.

За даними ЦВК, за Андріїва віддали голоси 9185 виборців (25,4%), за Щадея – 6485 (17,93%).

Другий тур виборів пройде в неділю, 22 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні відбулися вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів.