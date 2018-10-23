У Польщі готові платити за допомогу в пошуку робітників

На тлі браку кваліфікованих працівників та масового виїзду робочої сили в інші країни ЄС одна з будівельних компаній Польщі вирішила платити за допомогу в пошуку співробітників.Одна з найбільших будівельних компаній Польщі у вівторок, 23 жовтня оголосила про запровадження грошової винагороди тим, хто допоможе їй знайти нових працівників, інформує агенція Reuters.

Майже половина польських компаній зараз страждають від нестачі працівників і труднощів зі знаходженням нових співробітників. Такі дані дослідження, оприлюдненого у серпні. При цьому найбільш страждає будівельна галузь, працівники якої нині шукають працевлаштування у компаніях Німеччини чи Великобританії.

Польська будівельна компанія Budimex, котра винаймає працівників за допомогою рекрутингових агенцій та оголошень про вільні вакансії, заявила, що готова заплатити до двох тисяч злотих (приблизно 465 євро) кожному, хто допоможе знайти і найняти працівників на певні позиції.

Budimex заявляє про намір найняти 110 нових працівників до кінця 2019 року. Компанія переважно винаймає польських громадян, однак останнім часом почала приймати на роботу і іноземців, зокрема з України, пише Reuters. За словами голови Budimex, наразі будівельна галузь Польщі потребує 100 тисяч нових працівників, аби впоратися з кількістю запланованих проектів.