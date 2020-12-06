У поліції відзвітували про порушення на виборах в Кривому Розі

В ході проведення другого туру виборів міського голови Кривого Рогу в Дніпропетровській області до поліції надійшло 30 повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомив відділ комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області. Всі виборчі дільниці завершили свою роботу вчасно.

За результатами розгляду звернень про порушення правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи і відкрили 2 кримінальні провадження.

Правоохоронці пообіцяли, що за фактами, вказаними в інших заявах, вони проведуть належну перевірку і ухвалять відповідні рішення.

У повідомленні зазначили, що співробітники поліції продовжать охорону громадського порядку на всіх ділянках, поки члени виборчих комісій повністю не підрахують голоси.

У Кривому Розі до другого туру виборів вийшли кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов, якого підтримав чинний мер міста Юрій Вілкул. За даними екзит-полу, перемагає Павлов.

Явка виборців, за інформацією ЦВК, склала 35,14%.

Як писав OBOZREVATEL, у неділю, 6 грудня, в Україні пройшов другий тур місцевих виборів-2020. Повторне голосування відбулося в рідному місті президента Володимира Зеленського – Кривому Розі на Дніпропетровщині.