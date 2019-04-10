"У перший же тиждень": Порошенко дав українцям обіцянку щодо Донбасу і Криму

Президент України Петро Порошенко пообіцяв у разі його переобрання на пост глави держави відразу ж провести саміт нормандського формату з вимогою до Росії повернути окуповані Крим і Донбас.

Планом дій поділився він в у прямому ефірі "Радіо НВ", запевнивши, що РФ відповість за агресію.

"Коли мене оберуть, у перший тиждень повинен пройти саміт нормандського формату. Це в порядку денному цього саміту, в зв'язку з тим, що Росія саботує і блокує будь-які питання будь-яких переговорів з Україною, тому що Путін хоче, молиться, очікує того, щоб виграв хтось, аби не Порошенко", – сказав президент.

twitter.com/poroshenko

twitter.com/poroshenko

Він також розповів, які саме питання будуть обговорюватися на саміті.

"Питання перше, яке має бути вирішене негайно: Росія не має підстав утримувати наших військовополонених. За це буде юридична відповідальність, яку понесе РФ", – зазначив Порошенко.

"Друга позиція: ми повинні негайно перейти до безпекового компонента реалізації Мінських домовленостей. Це винесення на засідання Ради Безпеки ООН питання блакитних шоломів", – пояснив він.

Третім питанням стане виведення з України військової техніки і озброєнь.

"Четверта позиція: відновлення українських політичних сил. І, найважливіший компонент – взяття під контроль російсько-українського кордону", – додав Порошенко.

Президент також зазначив, що в міжнародних судах відкрито 11 справ проти Росії через анексію Криму. Саме завдяки цьому, підкреслив він, продовжують діяти санкції, які спустошують бюджет РФ.

Петро Порошенко espreso.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що питання повернення окупованого Криму стане його головним пріоритетом в разі перемоги на виборах.

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