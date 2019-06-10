У партію Зеленського потрапив прокурор, який співає шансон: відеофакт

У список кандидатів у народні депутати від партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" увійшов прокурор Дніпровської обласної прокуратури Владлен Неклюдов, який співає трьома мовами і записує кліпи.

Про це пише "Первый городской". За даними ЗМІ, співав він навіть для генерального прокурора часів президентства Віктора Януковича Віктора Пшонки. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, стало відомо, що в 2015 році Неклюдов хотів очолити Криворізьку прокуратуру №2, однак на конкурсі опинився на 14 місці з 16, проваливши тест на загальні здібності.

Владлен Неклюдов theБабель

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов YouTube

Владлен Неклюдов Первый городской

Також він був прокурором у резонансній справі – ДТП у Кривому Розі, яка трапилася в 2018 році. Тоді зіткнулися маршрутка, легкова Mazda й автобус, у результаті чого загинули 9 осіб.

Відзначається, що вокалом він займається вже давно й охоче розміщує кліпи на свої пісні в інтернеті. У прокурора є свій YouTube-канал, який, як зазначено в описі, "створений для тих, хто любить музику й авторство і все, що з нею пов'язано".

На позачергові вибори до Верховної Ради в партії "Слуга народу" Неклюдов іде під номером 37.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколи Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, що збила на смерть п'яного пішохода.

У виборчому списку партії також виявився Дмитро Співак, якого пов'язують з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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