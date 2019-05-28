У партії Зеленського заговорили про коаліцію в Раді: з ким готові дружити

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партії "Слуга Народу" "однозначно хотілося би взяти на себе одноосібну відповідальність".

В іншому випадку ця політична сила буде розглядати пропозиції, які відповідають її планам і програмі. Такі висловлювання прозвучали в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Так, за його словами, партія "Слуга народу" згодна створити коаліцію з політичними силами, готовими об'єднатися навколо ідей, а імена політиків їм не важливі.

Володимир Зеленський Кадр із серіалу "Слуга народу"

"Для нас пріоритет не в прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті", – підкреслив Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що партію президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолив його радник із політичних питань Дмитро Разумков.

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