ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

У партії Зеленського заговорили про коаліцію в Раді: з ким готові дружити

5.9тЧитати матеріал російською

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партії "Слуга Народу" "однозначно хотілося би взяти на себе одноосібну відповідальність".

В іншому випадку ця політична сила буде розглядати пропозиції, які відповідають її планам і програмі. Такі висловлювання прозвучали в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Так, за його словами, партія "Слуга народу" згодна створити коаліцію з політичними силами, готовими об'єднатися навколо ідей, а імена політиків їм не важливі.

Новини
"Гарячий привіт" Зеленському: Портников розгромив план референдуму в Україні

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Кадр із серіалу "Слуга народу"

"Для нас пріоритет не в прізвищах, фракціях, партіях і підходах, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті", – підкреслив Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що партію президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" очолив його радник із політичних питань Дмитро Разумков.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
37
32
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Имена им не важны? Понятно кто будет в коалиции: БЮТ и разношёрстный рыговский сброд.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Попова Юля
Попова Юля
Cпаcибo всем тем, кто пoкaзал мнe этот чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁39zanb Пpocтo пpoйдя пpостой oпрoс полyчила пoчти полугoдoвую заpплатy)) Пользуйтecь, пoкa ecть возможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки