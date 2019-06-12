У партії Зеленського опинився ведучий "1+1": що про нього відомо

На виборах до Верховної Ради України від партії "Слуга народу" балотуватиметься відомий блогер, ведучий програми "Право на владу" телеканалу "1+1" Сергій Іванов.

Він висувається за одним із мажоритарних округів, пише "Страна" з посиланням на джерела в політичній силі президента Володимира Зеленського.

Відомо, що Сергій Іванов народився 26 серпня 1976 року. Він закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, працював в органах прокуратури і дослужився до заступника прокурора Жовтневого району Луганська, звідки звільнився у 2008 році. Пізніше Іванов був прийнятий на посаду заступника департаменту контролю за обігом підакцизних товарів Луганської податкової адміністрації.

Деякі ЗМІ повідомляли, що звідти його звільнили за корупційні дії. Однак Іванов стверджував, що реальною причиною була публічна підтримка Євромайдану.

Сергій Іванов "Страна"

"Звільнили мене 22 січня 2014 року, після мого дзвінка голові обласної ради Голенку, який напередодні провів сесію, в резолюції якої було закладено звернення до Януковича силою придушити Майдан", – писав блогер у Facebook.

Існує версія, що Іванов потрапив у податкові органи завдяки зв'язкам батька – Володимира Іванова, депутата Верховної Ради п'ятого скликання від Партії регіонів. Раніше він вважався одним із найвпливовіших людей у Луганській області. Зокрема, Іванов-старший був радником губернатора регіону Олександра Антипова, який керував Луганщиною до 2010 року. До цього він обіймав посаду заступника попереднього губернатора – Олександра Єфремова.

Одночасно батько блогера працював заступником голови обласної організації Партії регіонів і був одним із ключових кураторів будь-яких виборів, які проходили в регіоні, як він сам зізнавався в інтерв'ю "Острову".

Однак у 2010 році, коли президентом став Віктор Янукович, Іванов-старший втратив партійну посаду і не потрапив до нового скликання парламенту. Через декілька років, у 2016-му, голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз призначив його своїм радником.

На той момент його син Сергій Іванов уже став відомим блогером. Примітно, що напередодні призначення він досить довго критикував попередника Гарбуза – губернатора Луганщини Георгія Туку. Незабаром той був знятий із посади, а його наступник зробив радником батька Іванова.

Примітно й те, що у 2014 році він був власником мережі супермаркетів "Абсолют" (які досі працюють на тимчасово окупованій території).

Що стосується блогерської кар'єри Сергія Іванова, то активно вона почала розвиватися у травні 2014 року. Тоді він займав промайданну і пронаціоналістичну позицію. Крім того, блогер озвучував досить радикальні думки про своє рідне місто.

"Я вважаю, що це місто (Луганськ), від початку люмпенське, отримує те, що по суті заслужило. Тут дуже багато неосвічених людей, у яких дали сходження ідеї великороського шовінізму, нав'язувані радикальними ідеологічними російськими сектами Кургіняна, Дугіна з усіма його рухами", – писав Іванов у липні 2014-го.

Також він займався темами люстрації, розслідуваннями про різних чиновників і відкрито заявляв про те, що "ненавидить росіян і не вважає їх людьми", у зв'язку з чим закликав СБУ максимально жорстко розправлятися зі спійманими окупантами.

У певний момент Іванов навіть намагався увійти в люстраційну раду в СБУ, куди його запрошував екс-голова відомства Валентин Наливайченко. Однак це так і не було реалізовано.

На початку жовтня 2016 року Сергій Іванов разом із Наталією Мосейчук стали ведучими ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Вже працюючи там, він жорстко критикував слова акціонера ЗМІ, олігарха Ігоря Коломойського про те, що в Україні нібито йде "громадянська" війна.

"Співробітники ФСБ РФ Гіркін і Бородай, офіцери ГРУ Александров і Єрофєєв, генерал-майор Асапов, до сотні десантників першої роти 76-ї псковської дивізії ВДВ, знищені під Луганськом etc. На Донбасі внутрішня "громадянська війна", що тут незрозумілого? Дійсно, що, бл*дь, незрозумілого", – емоційно писав ведучий у мережі.

Крім того, Іванов не визнає пропагандистський формат святкування 9 Травня і називає цей день "історично нікчемним некросвятом".

Ще одна історія, з якою тісно пов'язане ім'я Сергія Іванова, – це озвучування ним версії про причини вибуху в Луганській облдержадміністрації, який стався 2 червня 2014 року. Саме він оприлюднив інформацію про те, що 28 осіб отримали поранення і ще восьмеро загинули через те, що терористи намагалися збити український літак ракетою "земля-повітря", але та випадково потрапила в кондиціонер, встановлений у будівлі ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у списки партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради потрапила київська тусівниця Ірина Панченко.

Також у лавах команди Зеленського опинився відомий блогер із дорожньої тематики Олександр Куницький (Zpsanek). Його кандидатура значиться в списку за 169-м мажоритарним округом у центрі Харкова.

Крім того, в список кандидатів у народні депутати від "Слуги народу" увійшов прокурор Дніпровської обласної прокуратури Владлен Неклюдов, який співає трьома мовами і записує кліпи.

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