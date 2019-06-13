У партії Тимошенко спливла людина Януковича: що відомо про кандидата

У партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" на 15 місці в списках кандидатів у народні депутати виявився екс-голова Львівської та Тернопільської ОДА часів президентства Віктора Януковича Михайло Цимбалюк.

Він підтримував Партію регіонів і не раз був помічений у гучних скандалах, пише "Страна".

Так, свою кар'єру Цимбалюк починав звичайним даішником, а потім отримав посаду головного автоінспектора Тернопільської області. У 2000 році очолив регіон.

Михайло Цимбалюк та Віктор Янукович Гордон

Відзначається, що главу ОДА не раз звинувачували в тому, що він на президентських виборах у 2004 році робив усе можливе для перемоги Януковича. Зокрема, за словами тодішнього голови "Батьківщини" в Тернопільській області Василя Деревляного, Цимбалюк доручив усім своїм підлеглим взяти на голосування відкріпні талони для організації "каруселей".

У результаті опозиційні депутати з БЮТ і "Нашої України" висловили недовіру голові Тернопільської ОДА. Після обрання Януковича президентом України в 2010 році, Цимбалюк повернувся на посаду, а через кілька місяців очолив Львівську область.

Михайло Цимбалюк TernopilTravel

За словами самого екс-губернатора, він був вдячний Партії регіонів і повністю залежав від неї.

Після низки гучних інцидентів (зіткнення і стрілянина на пагорбі Слави в 2011 році і скандал зі зверненням Януковича на відкритті "Арени Львів") Цимбалюка відправили у відставку.

Михайло Цимбалюк Гордон

Далі екс-глава ОДА став ректором Львівського державного університету внутрішніх справ, і, уникнувши люстрації, більше не світився в політиці.

Однак, із 2015 року він очолив львівську обласну організацію "Батьківщини", від якої балотуватиметься на майбутніх парламентських виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ВО "Батьківщина" представило список перших 50 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

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