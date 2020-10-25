Партія Слуга народу сама задокументувала своє власне порушення статей 51 і 52 Виборчого Кодексу України. За кілька годин до виборів Слуга народу оголосила, що збирається проводити "загальнонаціональне опитування" Зеленського за свої гроші, і про наймання комерційної структури, яка буде опитування проводити.

Такого не робили раніше жоден президент і жодна партія. Причому забавно, що Слуги народу намагаються всіляко викрутитися з цієї історії - президентський "загальнонаціональний" опитування вже оголосили екзит-полом, і найняли соціологічну фірму для його проведення. Керувати "соціологією" буде Артем Гагарін - зайдіть до нього на сторінку, це, виявляється, музичний редактор студії Квартал 95.

Музичний редактор, за його словами, проводить тренінги для "соціологів", і буде відповідати за достовірність соціологічного опитування, на підставі якого президент України нібито збирається приймати рішення. За словами Гагаріна, опитувальні стоятимуть в манишках і з оголошенням "5 вопросам від президента" - це Артем агітацією не вважає, хоча такі манишки і написи - це і є агітація. Але по-перше, екзит-пол - це опитування про результати голосування, а не про питання, які входять в програму однієї з партій.

А по-друге, екзит-пол проводиться без всяких накидок і всяких брендів, і без згадок президента, тим більше - соціологи діють без реклами. Так що читайте закон України - будь-які публічні дії партій в день виборів, будь-які, є прихованою агітацією на виборах. Роблю скрін статей для тих, хто закон звик не поважати.

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова

Facebook Юрія Бутусова