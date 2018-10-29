У Парижі та Варшаві відреагували на намір Меркель поступово піти з політики

Французький президент Еммануель Макрон назав рішення Анґели Меркель поступово піти з політики "сповненим гідності". А у Варшаві наголосили на ролі канцлерки ФРН у реформуванні ЄС.Президент Франції Еммануель Макрон висловив повагу рішенню канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) поступово відійти від політики. Цей крок він назвав "сповненим гідності" та вартим "надзвичайної поваги". Меркель керує Німеччиною "з великою мужністю", заявив Макрон у понеділок, 29 жовтня, на прес-конференції в Парижі, повідомляє агенція AFP.

При цьому французький президент наголосив на внеску німецької канцлерки у справу Європи. "Вона ніколи не забувала, що таке європейські цінності", - додав Макрон.

У Варшаві своєю чергою привітали рішення Меркель залишатися на посаді канцлерки до закінчення мандата навіть після того, як вона піде з поста голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович у заяві наголосив на "важливій ролі" Меркель у реформуванні Євросоюзу, а також на її "важливому місці в історії ЄС останніх років".

Тим часом у Москві вважають, що рішення Меркель суттєво не вплине на загальноєвропейські справи та взаємодію ЄС з Росією, принаймні найближчим часом. Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Леонід Слуцький, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше в понеділок Анґела Меркель заявила про намір піти з посади голови партії ХДС. При цьому вона планує залишитися на посаді голови уряду до наступних виборів у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду канцлерка збирається повністю піти з політики.

Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену. Хоча партія й посіла перше місце, але втратила понад 11 відсоткових пунктів у порівнянні з виборами п'ять років тому.