У Париж прибув Зеленський: з'явилося відео

У Париж на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в Нормандському форматі прибув український лідер Володимир Зеленський.

Разом з президентом до Єлисейського палацу прибули голова ОП Андрій Богдан, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, радники президента Андрій Єрмак і Кирило Тимошенко.

Українського лідера зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Перед цим на переговори приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Пізніше прибув президент РФ Володимир Путін.

Зеленський прибув до Парижа

Президент України перед зустріччю в "нормандському форматі" проведе окремі переговори з президентом Франції і канцлером Німеччини.

За попереднім планом, о 19:45 лідери країн-учасниць "нормандського формату" поспілкуються зі ЗМІ.

Після завершення "нормандської зустрічі" має пройти двостороння зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках " нормандської зустрічі ".

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

8 грудня, в Парижі був озвучений остаточний графік саміту в "нормандському форматі".

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