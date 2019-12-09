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9 грудня • оновлено в 16:19
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У Париж прибув Зеленський: з'явилося відео

3.6т
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У Париж на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в Нормандському форматі прибув український лідер Володимир Зеленський.

Разом з президентом до Єлисейського палацу прибули голова ОП Андрій Богдан, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, радники президента Андрій Єрмак і Кирило Тимошенко.

Українського лідера зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Перед цим на переговори приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Пізніше прибув президент РФ Володимир Путін.

Зеленський прибув до Парижа

Зеленський прибув до Парижа

Президент України перед зустріччю в "нормандському форматі" проведе окремі переговори з президентом Франції і канцлером Німеччини.

За попереднім планом, о 19:45 лідери країн-учасниць "нормандського формату" поспілкуються зі ЗМІ.

Після завершення "нормандської зустрічі" має пройти двостороння зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Украинского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон." Так это Макрон ему честь отдаёт?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А пианино привезли?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Петрушка приехала)
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