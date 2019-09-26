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27 вересня • оновлено в 19:12
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У ПАРЄ задумали підлість для делегації України: про що мова

9.6т Читати матеріал російською

Українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час осінньої сесії.

Про це стало відомо з листування між співробітниками секретаріатів ПАРЄ і Верховної Ради, передає "Європейська правда".

Нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня, й одразу тоді оголосили, що вона не братиме участі в сесії. У Раді заначили, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

Однак на адресу нової делегації прийшов лист із роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставляться під сумнів повноваження старого представництва. Член делегації, народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що такий лист дійсно був.

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

24 канал

На своїй сторінці у Facebook він також написав, що "якщо Україна цього тижня не відправить у ПАРЄ склад нової делегації, то, оскільки така створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація об 11:30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто в України не буде ніякої делегації в ПАРЄ".

За правилами організації подати список делегації в ПАРЄ потрібно протягом шести місяців після парламентських виборів. Тобто попередній склад втратить повноваження 21 січня 2020 року. Публікації на сайтах держорганів не мають юридичної ваги.

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Про затвердження делегації Рада повинна повідомити ПАРЄ офіційно. Співрозмовники "Європейської правди" в парламенті і МЗС стверджують, що таке повідомлення Україна не відправляла.

У разі якщо в секретаріаті ПАРЄ здійснять наміри і позбавлять Україну чинної делегації, то депутати все одно мають право приїхати в ПАРЄ на запрошення колег із інших делегацій. Правда, в такому випадку українські депутати не зможуть брати участь в роботі комітетів, присутні в залі на пленарній сесії і ставити запитання спікерам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Смотрищь на вас рагулей,и диву даешься,че вы за насекомые какие то?Шебуршитесь на счет этой ПАРЕ,ехать не ехать,да где вам еще гомно на Россию лить как не там??Тепилы во главе с Лешиком Гончаренко должны быть там по определению,вы че не понимаете??
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van Dijk Max
van Dijk Max
ехать нада , зеленочкой там побаловаться , колесикоф поподжигати, мусорные бочки там всякие , тоесть показать европе , что есть самая демократия и культура
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70rus xxx
70rus xxx
Это ПОДЛО,МЕРЗКО!!!!!!А что прежняя делегация добровольно удалилась,то не в чет.Айяяй,какая подлость.На миротворец ПАСЕ.
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