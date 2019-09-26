У ПАРЄ задумали підлість для делегації України: про що мова

Українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час осінньої сесії.

Про це стало відомо з листування між співробітниками секретаріатів ПАРЄ і Верховної Ради, передає "Європейська правда".

Нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня, й одразу тоді оголосили, що вона не братиме участі в сесії. У Раді заначили, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

Однак на адресу нової делегації прийшов лист із роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставляться під сумнів повноваження старого представництва. Член делегації, народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що такий лист дійсно був.

Засідання ПАРЄ 24 канал

На своїй сторінці у Facebook він також написав, що "якщо Україна цього тижня не відправить у ПАРЄ склад нової делегації, то, оскільки така створена, що відображено на сайті ВР, стара делегація об 11:30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто в України не буде ніякої делегації в ПАРЄ".

За правилами організації подати список делегації в ПАРЄ потрібно протягом шести місяців після парламентських виборів. Тобто попередній склад втратить повноваження 21 січня 2020 року. Публікації на сайтах держорганів не мають юридичної ваги.

Про затвердження делегації Рада повинна повідомити ПАРЄ офіційно. Співрозмовники "Європейської правди" в парламенті і МЗС стверджують, що таке повідомлення Україна не відправляла.

У разі якщо в секретаріаті ПАРЄ здійснять наміри і позбавлять Україну чинної делегації, то депутати все одно мають право приїхати в ПАРЄ на запрошення колег із інших делегацій. Правда, в такому випадку українські депутати не зможуть брати участь в роботі комітетів, присутні в залі на пленарній сесії і ставити запитання спікерам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

У ПАРЄ прокоментували відмову України від участі в сесії організації, заявивши, що Рада Європи – це не кафе, де можна вибирати все, що подобається.

Водночас частина народних депутатів, які увійшли до української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, планують поїхати на осінню сесію ПАРЄ, незважаючи на бойкот.

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