Росія в ПАРЄ: Береза назвав ціну, за яку Європа "продала" Україну

Повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – це спроба європейців "відбілити" імідж РФ заради бізнес-співпраці.
Про це заявив в ефірі ObozTV член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України (позафракційний) Борислав Береза.
"Сер Роджер Гейл, глава британських консерваторів і великий друг України, сказав, що колись Іуда продав Христа за 30 срібняків, а зараз ми побачили, як Європа продала Україну за 70 млн євро", – процитував він.
Йдеться про борг Росії перед РЄ. Після того, як РФ позбавили права голосу в ПАРЄ, вона відмовилася виплачувати членські внески. І її заборгованість на сьогодні становить приблизно 75 млн євро.
"Вперше в історії ПАРЄ відмовилася від своїх повноважень накладати санкції на тих, хто порушує права людини й міжнародні домовленості, анексує чужу територію, переслідує людей за сексуальні або релігійні погляди, за гендерною ознакою і т. д. Зараз Парламентська асамблея – орган, який майже нічого не може", – обурився нардеп.
На думку Берези, справа не тільки в грошах.
"Ще були країни, які підтримали цю доповідь, бо самі могли потрапити під санкції. Зараз вони вийшли з-під санкцій, і щасливі. А те, що питання України теж стояло на кону, – їх не хвилює", – пояснив він.
Депутат закликав Україну зробити висновки і теж почати працювати винятково у власних інтересах: "Так, такий світ. Ми маємо захищати тільки себе. Крім нас цього ніхто робити не буде".
"Гроші, на жаль, вирішують велику кількість питань у Європі. Це прагматизм. І ми повинні теж займатися економікою, будувати країну й займатися самі собою. У Європі поважають сильних і багатих. Якщо ми станемо багатими – нам буде легше спілкуватися з європейцями", – наголосив політик.
Береза додав, що санкції проти РФ залишаються в силі.
"Санкції були продовжені минулого тижня, ніхто їх знімати не буде. Зараз це спроба іміджево відбілити Росію. Європейці показують, що це їхній бізнес-партнер, із яким можна працювати: "Бачите, вони не такі токсичні, їх навіть повернули в ПАРЄ", – передав він.
На його думку, президент України Володимир Зеленський вже не зможе змінити ситуацію.
"Як? Уже все відбулося. Як він може вже змінити? Це потрібно було робити заздалегідь, хоча б 3-4 тижні тому. А зараз... Як відомо, після бійки кулаками не махають", – сказав Береза.
Депутат висловив сподівання, що зараз Великобританія і США допомагатимуть Україні повернути з російської в'язниці незаконно захоплених у полон моряків.
ПАРЄ вирішила повернути Росію в коло друзів Європи?
UK Delegation to CoE, Twitter
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо зміни характеру санкційного механізму й запросила Росію повернутися до роботи в Парламентській асамблеї без обмежень права голосу.
За повернення РФ проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. З повним списком країн, які проголосували, можна ознайомитися тут.
Президент України Володимир Зеленський висловив своє розчарування рішенням Асамблеї. А його попередник Петро Порошенко назвав повернення Росії в ПАРЄ "потужним викликом нашій країні".
25 червня з подачі України повноваження делегації Росії в ПАРЄ були оскаржені. Рішення очікується 27 червня.
Крім того, українська делегація призупинила свою роботу в Асамблеї на знак протесту.
Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щобудня о 10:00 на ObozTV.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".