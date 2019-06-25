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Росія в ПАРЄ: Береза назвав ціну, за яку Європа "продала" Україну

5.1тЧитати матеріал російською

Повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – це спроба європейців "відбілити" імідж РФ заради бізнес-співпраці.

Про це заявив в ефірі ObozTV член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України (позафракційний) Борислав Береза.

"Сер Роджер Гейл, глава британських консерваторів і великий друг України, сказав, що колись Іуда продав Христа за 30 срібняків, а зараз ми побачили, як Європа продала Україну за 70 млн євро", – процитував він.

Йдеться про борг Росії перед РЄ. Після того, як РФ позбавили права голосу в ПАРЄ, вона відмовилася виплачувати членські внески. І її заборгованість на сьогодні становить приблизно 75 млн євро.

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"Вперше в історії ПАРЄ відмовилася від своїх повноважень накладати санкції на тих, хто порушує права людини й міжнародні домовленості, анексує чужу територію, переслідує людей за сексуальні або релігійні погляди, за гендерною ознакою і т. д. Зараз Парламентська асамблея – орган, який майже нічого не може", – обурився нардеп.

На думку Берези, справа не тільки в грошах.

"Ще були країни, які підтримали цю доповідь, бо самі могли потрапити під санкції. Зараз вони вийшли з-під санкцій, і щасливі. А те, що питання України теж стояло на кону, – їх не хвилює", – пояснив він.

Депутат закликав Україну зробити висновки і теж почати працювати винятково у власних інтересах: "Так, такий світ. Ми маємо захищати тільки себе. Крім нас цього ніхто робити не буде".

"Гроші, на жаль, вирішують велику кількість питань у Європі. Це прагматизм. І ми повинні теж займатися економікою, будувати країну й займатися самі собою. У Європі поважають сильних і багатих. Якщо ми станемо багатими – нам буде легше спілкуватися з європейцями", – наголосив політик.

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Береза додав, що санкції проти РФ залишаються в силі.

"Санкції були продовжені минулого тижня, ніхто їх знімати не буде. Зараз це спроба іміджево відбілити Росію. Європейці показують, що це їхній бізнес-партнер, із яким можна працювати: "Бачите, вони не такі токсичні, їх навіть повернули в ПАРЄ", – передав він.

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На його думку, президент України Володимир Зеленський вже не зможе змінити ситуацію.

"Як? Уже все відбулося. Як він може вже змінити? Це потрібно було робити заздалегідь, хоча б 3-4 тижні тому. А зараз... Як відомо, після бійки кулаками не махають", – сказав Береза.

Депутат висловив сподівання, що зараз Великобританія і США допомагатимуть Україні повернути з російської в'язниці незаконно захоплених у полон моряків.

ПАРЄ вирішила повернути Росію в коло друзів Європи?

ПАРЄ вирішила повернути Росію в коло друзів Європи?

UK Delegation to CoE, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСанкції проти Росії
Особа
Борислав Береза
Місце
ФранціяСтрасбург
Теги
ПАРЄРосіясанкции
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Вместо того, чтобы отстаивать интересы страны 3-4 недели назад, Владимир Александрович на заседании РНБО неистово отстаивал интересы Коломойца и прочего олигархата, ведь служить народу можно на словах, а прислуживать олигархам необходимо действиями....
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Бычьё загнали в стойло ,ему не нравится,оно возмущенно мычити дрыщет,дрыщет и мычит,но сделать ничего не может,потому как кроме мычаты и дрыстаты ,вонючее бычьё ничего не умеет
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Недорого вы стОите
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