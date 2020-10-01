У Палиці і Шуфрича тести виявили коронавірус

Тести показали коронавірус у лідера політичної партії "За майбутнє" Ігоря Палиці і нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича.

Про це політики самі розповіли в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" у четвер, 1 жовтня. Перший уже хворіє, а другий отримав різні результати і має намір зробити ще кілька тестів.

Палиця заявив, що він перебуває на самоізоляції, а симптомів у нього немає.

"Сьогодні вранці прийшов позитивний тест. Я самоізолювався. Симптомів немає. Були контакти, я вирішив перевіритися і вранці прийшла така новина", – зазначив політик.

Він додав, що почав профілактичне лікування.

Шуфрич, зі свого боку, розповів, що зробив кілька тестів. З них один був позитивним, іще три – негативні. Політик має намір зробити ще два.

"У мене у вівторок був один позитивний тест, потім три негативних. Завтра і в понеділок робитиму наступні. Подивимося, чим усе закінчиться", – зазначив нардеп.

Також Шуфрич поскаржився, що довго чекав результату тесту.

"Коли я отримав позитивний тест, я запросив офіційний із державної лікарні. Близько 11:00 дорогою в Раду я розвернувся додому, повідомив свого лікаря. З 11 дня до 19 вечора я чекав, щоб приїхали і зробили тест із державної лікарні. Я отримав результат наступної доби", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко захворів на COVID-19.

Усього ж за останні кілька днів коронавірусом заразилися декілька нардепів. Серед них глава партії "Голос" Кіра Рудик, п'ятий президент і нардеп від "Євросолідарності" Петро Порошенко, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко.

Через спалах коронавірусу серед депутатів Рада змінила графік роботи: пленарні засідання в четвер і п'ятницю будуть замінені на роботу в комітетах, наступні два тижні 5-9 жовтня і 12-16 жовтня депутати також стануть працювати в комітетах, комісіях, фракціях і групах. Засідання Верховної Ради відбудеться лише 20 жовтня.