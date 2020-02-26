Полетіли голови? Раді запропонували звільнити міністра Малюську. Фото

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26 лютого • оновлено в 22:53
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У ОПЗЖ запропонували Раді звільнити міністра Малюську

1.1т
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Народним депутатам запропонували звільнити Дениса Малюську з посади міністра юстиції.

Проект постанови №3129 був зареєстрований на сайті Верховної Ради в середу, 26 лютого.

Ініціатором виступив народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Папієв. Самого тексту на сайті парламенту немає, проте зазначено, що його вже передали на розгляд керівництва.

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Відзначимо, Малюська запам'ятався українцям своїми курйозними знімками з робочого кабінету. Так, він фотографувався під столом, сидячи на ньому, а також стоячи на руках біля стіни.

Денис малюська

Денис малюська

Facebook малюська

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів. При цьому чутки про своє можливе звільнення він спростував.

При цьому в ЗМІ активно обговорюється варіант з призначенням бізнесмена Сергія Тігіпка на пост прем'єра, з яким ведуться переговори. Президент Володимир Зеленський підтвердив напередодні, що зустрічався з ним.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Михайло Папієв Денис Малюська
Місце
Україна Київ
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
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