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10 вересня • оновлено в 22:19
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У новій Раді засікли перше кнопкодавство: відео

25.3т Читати матеріал російською

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Відео опублікував громадський рух "Чесно" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

У результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував "за", хоча його не було на місці.

Олександр Ковальов

Олександр Ковальов

Скріншот відео

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ех...старі кадри!!! ..хех
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Hryschenko Valentyna
Hryschenko Valentyna
И от какой партии этот кнопкодавец Ковалёв?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Hryschenko Valentyna, вони обидва від мажоритарних округів..
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Dell Alex
Dell Alex
Ну-ну... А теперь посмотрим, как клоун с подтанцовкой будут реагировать )))
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