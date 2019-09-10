У новій Раді засікли перше кнопкодавство: відео

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Відео опублікував громадський рух "Чесно" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

У результатах голосування навпроти прізвища Єфімова зазначено, що він голосував "за", хоча його не було на місці.

Олександр Ковальов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, главу Офісу президента Андрія Богдана засікли на пародії у Раді. Він дивно поводився під час виступу п'ятого президента України, голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

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