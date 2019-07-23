У новій Раді стане більше жінок-депутатів. Інфографіка

Кількість жінок, які будуть депутатами Верховної Ради IX скликання, становитиме 20,52% від фактичної кількості депутатів.

Про це повідомляє "Українська правда". Загалом у Раду пройдуть 87 жінок. У попередньому складі парламенту їх було 53.

Як стало відомо, до ВР за списками проходить 61 жінка. Ще 26 жінок проходять у мажоритарних округах – 13% від тих, хто йде в регіонах.

53 жінки в Раду приведе "Слуга народу". Фракції "Голосу" і "Європейської солідарності" будуть на 47,6% і 37% складатися із жінок. За це вони можуть отримати додаткове фінансування відповідно до норми про "гендерну квоту".

Кількість жінок в "Опозиційній платформі – За життя" становитиме 11,4%.

У новій Раді стане більше жінок-депутатів

Раніше OBOZREVATEL публікував списки мажоритарників, які проходять у Раду.

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