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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У новій Раді стане більше жінок-депутатів. Інфографіка

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Кількість жінок, які будуть депутатами Верховної Ради IX скликання, становитиме 20,52% від фактичної кількості депутатів.

Про це повідомляє "Українська правда". Загалом у Раду пройдуть 87 жінок. У попередньому складі парламенту їх було 53.

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Як стало відомо, до ВР за списками проходить 61 жінка. Ще 26 жінок проходять у мажоритарних округах – 13% від тих, хто йде в регіонах.

53 жінки в Раду приведе "Слуга народу". Фракції "Голосу" і "Європейської солідарності" будуть на 47,6% і 37% складатися із жінок. За це вони можуть отримати додаткове фінансування відповідно до норми про "гендерну квоту".

Кількість жінок в "Опозиційній платформі – За життя" становитиме 11,4%.

У новій Раді стане більше жінок-депутатів

У новій Раді стане більше жінок-депутатів

Раніше OBOZREVATEL публікував списки мажоритарників, які проходять у Раду.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Страна должна знать своих ВИП бля.ей.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Вот и будем знать кто насосал и натрахал себе достаток.
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