У новій Верховній Раді остаточно затвердили склад парламентських комітетів перед першим засіданням 29 серпня.

Відповідне рішення підготовча група ухвалила в середу, 28 серпня, передає "Укрінформ".

"Стосовно позиції щодо кандидатури на посаду голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради, то політична партія "Слуга народу" пропонує на цю посаду Кальченку Сергію Віталійовичу. Це була наша квота, ми про це вчора говорили і ми обіцяли, що визначимося в цьому комітеті", – зазначив голова підготовчої групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

У новій Раді озвучили остаточний склад усіх комітетів ipress.ua

Він також запропонував проголосувати і за визначення керівного складу регламентного комітету в цілому. Зокрема, першим заступником голови комітету запропонували вибрати новообраного депутата від партії "Батьківщина" Андрія Пузійчука, заступниками двох представників "Слуги народу" – Ольгу Савченко та Артема Культенка, а секретарем – Михайла Папієва ("Опозиційна платформа – За життя").

Учасники підготовчої групи підтримали пропозицію Разумкова.

Затвердили також склад комітету з питань транспорту та інфраструктури. Його головою запропонували обрати депутата від партії "Слуга народу" Юрія Кисіля, першим заступником – Юлію Клименко (партія "Голос"), а заступниками Володимира Крейденка і Миколу Тищенка (обидва від "Слуги народу"), а секретарем комітету – позафракційного депутата Геннадія Вацака.

Раніше в "Слузі народу" назвали й інші імена:

Комітет із питань аграрної та земельної політики може очолити депутат від "Слуги народу" Микола Сольський;

Комітет із питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська ("Слуга народу");

Комітет із питань бюджету – Юрій Аристов ("Слуга народу");

Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус ("Слуга народу");

Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький ("Слуга народу");

Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко ("Слуга народу");

Комітет із питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко ("Слуга народу");

Комітет із питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха ("Слуга народу");

Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко ("Слуга народу");

Комітет із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко ("Слуга народу");

Комітет із питань інтеграції України з Європейським Союзом – Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність");

Комітет із питань молоді та спорту – Андрій Кожем'якін ("Батьківщина");

Комітет із питань правової політики – Ірина Венедиктова ("Слуга народу");

Комітет із питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський ("Слуга народу");

Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич ("Слуга народу");

Комітет із питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак ("Слуга народу");

Комітет із прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (позафракційний);

Комітет із питань свободи слова – Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя");

Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова ("Слуга народу");

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев ("Слуга народу");

Комітет із питань цифрової трансформації – Михайло Крячко ("Слуга народу").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Слуга народу", ймовірно, складе коаліцію з двома партіями – "Голосом" і "Батьківщиною".

Також один із лідерів "СН" Давид Арахамія заявив, що претендентів на посади міністрів оновленого Кабміну визначено вже приблизно на 70%.

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