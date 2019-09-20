"У нього режим!" Сплячий "слуга народу" осоромився у Раді. Фото і відео

Знаменитий український борець Жан Беленюк, який став нардепом від "Слуги народу", у п'ятницю, 20 вересня, заснув на засіданні Верховної Ради.
Підтверджувальні фото і відео опублікував на своїй сторінці в Facbook журналіст Олександр Гончаров. "Що тобі сниться?" – підписав він кадри.
Жан Беленюк
"24"
Користувачі в мережі активно коментують побачене. Деякі навіть захищають нардепа, відзначаючи, що він все-таки спортсмен та втомлюється на тренуваннях.
Жан Беленюк заснув у ВР
Facebook Олександра Гончарова
"У нього режим!" – відповідають вони на критику опонентів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олексій Устенко також приліг відпочити на засіданні Верховної Ради.
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