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20 вересня • оновлено в 19:03
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"У нього режим!" Сплячий "слуга народу" осоромився у Раді. Фото і відео

3.6т Читати матеріал російською

Знаменитий український борець Жан Беленюк, який став нардепом від "Слуги народу", у п'ятницю, 20 вересня, заснув на засіданні Верховної Ради.

Підтверджувальні фото і відео опублікував на своїй сторінці в Facbook журналіст Олександр Гончаров. "Що тобі сниться?" – підписав він кадри.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк

"24"

Користувачі в мережі активно коментують побачене. Деякі навіть захищають нардепа, відзначаючи, що він все-таки спортсмен та втомлюється на тренуваннях.

Жан Беленюк заснув у ВР

Жан Беленюк заснув у ВР

Facebook Олександра Гончарова

"У нього режим!" – відповідають вони на критику опонентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олексій Устенко також приліг відпочити на засіданні Верховної Ради.

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Особа
Жан Беленюк
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Поравс Алек
Поравс Алек
Потому чтг люди работают, в отличие от прошлых созывов где депутаты были где угодно токо не взале
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