"У нього режим!" Сплячий "слуга народу" осоромився у Раді. Фото і відео

Знаменитий український борець Жан Беленюк, який став нардепом від "Слуги народу", у п'ятницю, 20 вересня, заснув на засіданні Верховної Ради.

Підтверджувальні фото і відео опублікував на своїй сторінці в Facbook журналіст Олександр Гончаров. "Що тобі сниться?" – підписав він кадри.

Жан Беленюк "24"

Користувачі в мережі активно коментують побачене. Деякі навіть захищають нардепа, відзначаючи, що він все-таки спортсмен та втомлюється на тренуваннях.

Жан Беленюк заснув у ВР Facebook Олександра Гончарова

"У нього режим!" – відповідають вони на критику опонентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олексій Устенко також приліг відпочити на засіданні Верховної Ради.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram