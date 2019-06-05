"У нього немає вибору": Портников пояснив, чому Зеленський не поступиться Росії

Президент України Володимир Зеленський не піде поступки Росії, оскільки у нього просто немає такої можливості. Зараз Україна критично залежить від допомоги Заходу, тому курс її розвитку буде відповідним.

Про це заявив український журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо", підкресливши, що навіть коли наша країна остаточно встане на ноги, у неї тим паче не буде потреби повертатися в сферу впливу східного сусіда.

"Новий український президент Зеленський під час свого візиту в Брюссель чітко позначив пріоритети зовнішньої політики країни – європейська і євроатлантична інтеграція, примус агресора – тобто Росії – до миру. Власне, нічого іншого від Зеленського і не варто було очікувати, зміна зовнішньополітичних пріоритетів – не в його владі й не у владі будь-якого іншого українського президента. Тому тут важливо не те, що говорив сам президент, а те, як будуть реагувати на ці слова його співгромадяни", – вважає він.

Портников зазначив, що опоненти Зеленського будуть сприймати його висловлювання як докази того, що його слова нічого не варті, що він може озвучувати зовсім різні позиції в Києві, в Брюсселі і в Москві. Разом з тим, таке сприйняття позиції президента буде і у деяких його прихильників. Йдеться про тих людей, які голосували за колишнього шоумена в надії, що він "закінчить війну" і домовиться з Путіним.

"Ці люди теж розраховують, що слова Зеленського нічого не значать, що насправді він "свій", проросійський і обов'язково капітулює перед "справжнім" президентом з Кремля. Адже Янукович теж говорив в Брюсселі про європейську інтеграцію, але коли прийшов вирішальний момент, виявився вірним союзником Кремля", – пояснює Портников.

І тільки та частина електорату Зеленського, яка голосувала за нього, як за "кращого Порошенка", зберігає спокій, додав журналіст. Адже відбувається саме те, чого очікувала ця частина українського суспільства – новий президент поїхав до Брюсселя і задекларував принципи зовнішньої політики попередника.

Це пояснюється тим, що будь-якому президенту сучасної України "нікуди ходити", крім як в Брюссель і Вашингтон.

Віталій Портников Facebook Віталія Портнікова

На думку Портникова, Кучма міг маневрувати і просувати багатовекторність просто тому, що українці ще не повністю проїли економічний потенціал, який їм залишився від радянських часів.

При Віктору Януковичу цей потенціал був знищений остаточно, але у Кремля ще були гроші для підтримки України. До того ж, тоді ситуація ще не була погіршена війною.

Що стосується Петра Порошенка і Володимира Зеленського, акцентує увагу Порнтников, то у них вже не було ні вибору, ні потенціалу, ні російських грошей.

"Українці можуть скільки завгодно розповідати собі казки про мудрий і роботящий український народ, але тільки ось сьогодні наша країна – економічний протекторат Заходу. Гроші є тільки там. Самостійно Україна утримувати себе не може. Це, напевно, образливо для самолюбства, але іншої України у нас немає. І у Зеленського немає теж", – каже Портников.

"Так що ж повинен говорити в Брюсселі президент країни, сама стабільність в якій залежить від західної допомоги? Сама можливість якої чинити опір російській агресії залежить від західної допомоги? Сама можливість якої розраховуватися з боргами залежить від західної допомоги? У нього що, є вибір? Це його мудрий виборець може думати, що гроші на його зарплати і пенсії друкує український Нацбанк. А президенту все вже пояснили. і діватися йому нікуди", – додав він.

Підсумовуючи, журналіст припустив, що через десятиліття, коли Україна розрахується з боргами, проведе необхідні реформи, подолає корупцію, відновить територіальну цілісність і стане нормальною цивілізованою країною, у неї з'явиться можливість вибору – на Захід чи на Схід. Однак тоді країна вже не буде сумніватися, з ким йти далі.

"Б'юся об заклад, що така Україна – якщо вона тільки з'явиться – в сторону Росії навіть і не подивиться. Навіщо?" – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський 4 червня здійснив перший офіційний закордонний візит, відвідавши Брюссель.

У бельгійській столиці глава держави провів зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

В ході зустрічі з Юнкером глава держави підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України.

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