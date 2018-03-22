"У нього не встав, у мене не взмокріло": Савченко розповіла про вербування агентом СБУ

Нардеп Надія Савченко повідомила, що її намагався завербувати агент СБУ, затягуючи в ліжко в перший день знайомства.

Про "сексуальні пригоди" Савченко повідомила під час засідання комітету Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи парламенту.

"Не виходить тебе - затягують твою сестру. Не виходить сестру - затягують твою помічницю. Ну, якось, знаєте - у нього не встав, у мене не змокріло. Ну, так вийшло. Не ведуся я на такі дешеві вербування", - сказала Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко звинуватила в сексуальних домаганнях Героя України.