"У нього не встав": що ще Савченко говорила про секс

22 березня народний депутат (позафракційний) Надія Савченко видала нову пачку гучних заяв. Серед них були і ті, що стосувалися її сексуального життя. Зокрема про те, як її і її сестру Віру намагалися завербувати через ліжко.

"Коли тебе вербують у перший день знайомства, затягуючи в ліжко... Знаєте, у нього не встав, у мене не помокріло. Не ведуся на такі вербування", - розповіла нардеп.

У зв'язку з цим "Обозреватель" згадав про інші випадки, коли Савченко розповідала про секс у своєму житті.

Про роботу в секс по телефону

У серпні 2017 року Савченко зізналася, що в молодості працювала в сексі по телефону. Додавши, що таку роботу витримає не кожен, але гроші на ті часи платили хороші.

"Таку роботу може витримати не кожен, я це побачила на відборі. Ми з подругою шукали роботу, побачили оголошення в газеті: "Дівчина, з приємним голосом, з умінням розмовляти на будь-які теми". Я не знала, що це. Приїхала туди, мені дали якийсь бульварний роман, сказали прочитати на мікрофон сексуальну сцену. Я спочатку подумки посміялася над цим. Багато дівчат, які прийшли на відбір, були в шоці, пішли звідти, мало хто міг це прочитати. Я собі сказала: "Ти актриса, ти це прочитаєш". Прочитала. Зарплата в той час була шикарною - $100. Треба було проходити офіційне оформлення, можна було з 23 років. Мені в той момент був 21", - розповіла Савченко.

Про душ з солдатами

За рік до зізнання про роботу в секс по телефону, Савченко шокувала українців своєю книгою, в якій розповіла про всі "принади" армійського життя. Наприклад про те, як милася в одному душі з шістьма чоловіками.

"Я просто підходила до хлопців, запитувала, хто візьме до себе в шістку. І несором'язливі хлопці говорили "Іди до нас!". Я завжди купалася в сорочці й трусах (заодно і переш!), Хлопці - хто догола роздягався, хто в трусах залишався. Мені було пофіг, та й їм теж! А ось комісія генералів, яка це побачила, дуже позаздрила! :) тому казки і до сих пір ходять... Нехай ходять! Я так робила і буду робити, коли іншого виходу немає

Про порно

"Якщо у пацанів по "тєліку" порнуха йшла, то мені на все було абсолютно пофіг! Я - спати! Вони до мене теж нормально звикли! Було таке, що я лежу, а на ліжку поряд зі мною хтось відвернувся до телевізора і д*очить! Пофіг! Нехай робить, що хоче, головне, щоб думав, що я сплю, і мене не чіпав!!! Ще старшина у нас був веселий! Молдаванин. З ранку йде в душ голяка, на стоячий х*й рушник кине і несе по всьому прольоту! "Дивись, Надюха, як ще можу!". Дивилася. і ржала, як всі! Що ще робити?! Наче я не знаю, що стоячий х*й зранку по*яти хоче, а не поє*атись!

Про те, як до неї ходили "за любов'ю"

"Коли хлопці напивалися, теж іноді до мене в кімнату за "великою любов'ю" приходили. Тоді я їх заколисувала на своєму ліжку - коли вмовляннями, коли прикладом автомата. Все від типу кавалера залежало, і йшла спати на їхнє місце

Про домагання Героя України

22 березня Савченко розповіла не лише про те, як її намагалися вербувати, а й про домаганнях начальника штабу у військовій частині, де вона служила.

Коли я ще служила в Збройних силах. Мені було 22 чи 23 роки. Мене сексуально домагався начальник штабу військової частини, де я проходила службу. Він зіпсував дуже багато дівчат. І це факт нашої армії. Що найсмішніше? Зараз цей начальник штабу є Героєм України.