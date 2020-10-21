У Німеччині заявили про "дуже маленький" прогрес переговорів щодо Донбасу

Прогрес від очікуваної зустрічі в "нормандському" форматі дуже маленький, проте представники лідерів чотирьох країн – України, Німеччини, Франції та Росії – працюють над тим, щоб вона стала можливою.

До того ж українська сторона діє в цьому питанні активніше за інших. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, прокоментувавши також питання від президента Володимира Зеленського до українців щодо Будапештського меморандуму.

"Президент правильно сказав: ми всі працюємо над цим. Прогрес дуже повільний, але це тривалий процес. Я думаю, що українська сторона набагато активніше бере участь у Тристоронньої контактній групі, має багато ідей, як можна подолати такі блокади. Мої колеги в Берліні намагаються їх підтримувати", – розповіла вона.

Дипломатка зазначила, що в таких переговорах найбільший прогрес робиться саме "в коридорах", тому те, що учасники ТКГ зараз зустрічаються тільки в онлайн-режимі, не допомагає. За її словами, через пандемію зараз це дійсно дуже складно, але "всі інтенсивно над цим працюють".

Також пані посол підкреслила, що Німеччина й далі працюватиме в Мінському, "нормандському" форматах, щоб війна на сході України закінчилася. Так вона відповіла на запитання про те, як ставиться до ідеї можливості розширення кола учасників переговорів у "нормандському" форматі і пункту опитування про те, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

"Розмови про розширення формату завжди були, і я розумію Україну, яка хоче зробити коло (переговірників. – Ред.) якнайширшим. Що стосується цього питання (з опитування, ініційованого президентом Зеленським 25 жовтня. – Ред.), трохи боюся, що дуже багато українців навіть не знають, що таке Будапештський меморандум. Можливо, вони всі зараз у "Вікіпедії" подивляться, щоб розуміти це. Ми просто будемо далі працювати, щоб, я дійсно дуже на це сподіваюся, закінчити цю війну на сході України, – підсумувала Фельдгузен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська влада наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія повинна визначитися, чи дійсно вона готова до припинення війни на Донбасі з дотриманням Мінських домовленостей, а якщо ні – сказати про це.