У Німеччині уряд компенсує сільському господарству збитки від посухи

Уряд Німеччини визнав аномальну спеку та посуху кліматичним катаклізмом "національного масштабу". Тому фермери зможуть отримати до 340 мільйонів євро відшкодування від федерального та земельних урядів.Уряд ФРН вирішив компенсувати фермерам частину збитків унаслідок тривалої спеки та посухи в переважній більшості федеральних земель Німеччини. Про це в середу, 22 серпня, повідомила міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (Julia Klöckner).

За її словами, нинішня ситуація розцінюється федеральним урядом як "погодний катаклізм національного масштабу", цитує інформагенція AFP. Лише за такої ситуації уряд ФРН має право долучитися до допомоги аграріям, заявила міністерка. Водночас вона нагадала, що за заходи з ліквідації наслідків непогоди зазвичай відповідають уряди федеральних земель.

Загалом, за даними Клекнер, на сьогодні сума завданих сільському господарству збитків оцінюється у 680 мільйонів євро. Половину цієї суми федеральний уряд та землі готові відшкодувати, додала міністерка. З них уряд ФРН готовий виділити від 150 до 170 мільйонів євро, пояснила вона, передає агенція новин dpa. Умовою їхнього виділення буде допомога з боку земель у такому самому розмірі.

Збитки відшкодовуватимуться саме тим господарствам, котрі зазнали втрат обсягом не менше 30 відсотків від щорічних показників врожайності, пояснила міністерка. Кількість таких господарств оцінюється у приблизно десять тисяч.

Востаннє федеральний уряд виділяв кошти на відшкодування селянам завданих посухою збитків 2003 року. Тоді на ці цілі пішло 80 мільйонів євро.