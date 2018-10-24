У Німеччині протестують проти відмови від вугілля

Німецькі вугільники незадоволені планами уряду щодо відмови від корисної копалини. Конфлікт точиться, зокрема, довкола Гамбахського лісу.Тисячі працівників німецької вугільної галузі в середу, 24 жовтня, вийшли на демонстрацію у Берґгаймі задля збереження індустрії. Одна з головних вимог протестувальників - скасування планів щодо швидкої відмови від бурого вугілля. Галузева профспілка IG BCE заявила про "щонайменше 10 тисяч" учасників акції протесту, передає dpa. Конфлікт зачіпає, зокрема, і питання Гамбахського лісу, який може бути знищений задля вугільних розробок, проти чого також були масові протести.

Цього ж дня урядова комісія має зібратися для обговорення шляхів відмови від використання вугілля в енергетиці. Центральна влада Німеччини планує надати вугільним регіонам програму на 1,5 мільярда євро для цього.

5 жовтня Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія тимчасово заборонив концерну RWE вирубку дерев в районі вугільного розрізу Гамбах - доти, поки не буде ухвалене рішення за скаргою екологічної організації BUND NRW на план роботи буровугільного кар'єра RWE з 2018 по 2020 рік. Інший суд тоді ж дозволив проводити протест, заборони якого домагалася RWE.