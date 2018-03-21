У Німеччині - масштабні страйки працівників комунального транспорту

Десятки тисяч працівників комунальних транспортних підприємств Німеччини не вийшли на роботу, вимагаючи істотного підвищення заробітної плати. Наймасштабніші страйки транспортників відбуваються на заході країни.У багатьох містах Німеччини вже другий день поспіль страйкують працівники підтриємств комунального транспорту, вимагаючи підвищення заробітної плати. У вівторок, 20 березня, на роботу не вийшли близько 35 тисяч водіїв та інших працівників комунального транспорту низки міст у федеральних землях Північний Рейн - Вестфалія, Баварія, Шлезвіг-Гольштейн, Баден-Вюртемберг та Мекленбург - Передня Померанія. Лише в найбільш густонаселеній землі Північний Рейн - Вестфалія на заході країни у вівторок стракували близько 26 тисяч працівників.

Масштабні страйки проходять і в середу, 21 березня. У цей день вони торкнулися, зокрема, транспортників таких великих міст, як Гамбург, Кельн, Дюссельдорф, Бонн, Дортмунд, Бохум, Ессен та низки інших густонаселених регіонів на заході країни. Лише в Гамбурзі та Кельні проживає разом майже чотири мільйони людей.

Організатори та учасники акції протесту вимагають підвищення заробітної плати мінімум на 200 євро на місяць, а також збільшення грошових винагород для практикантів на 100 євро на місяць. Роботодавці відхиляють ці вимоги. Остаточні переговори з метою встановлення прийнятних для всіх тарифів оплати праці між підприємствами і профспілками мають відбутися 15 та 16 квітня.