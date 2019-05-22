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/Політика

"У них є гордість!" Савченко розсипалася в компліментах "Л/ДНР"

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Народний депутат Надія Савченко висловила підтримку терористам "ДНР" і "ЛНР".

В ефірі телеканалу ZIK політик заявила, що у тих, хто воює на боці окупантів, є своя гордість.

"У Донбасу є гордість, у них дуже багато людей мають гордість. Ми не беремо ту вату, ми беремо тих людей, які, хоча є колаборантами і взяли зброю і йдуть воювати проти української держави, але у них є гордість, вони йдуть на ризик так само бути мертвими", – сказала Савченко.

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При цьому вона різко висловилася про жителів західних областей, заявивши, що у них "є більше гонор і гординя".

Надія Савченко

Надія Савченко

EADaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Пионер Василий
Пионер Василий
гадя. жаль твоего "дида" "гордые гитлеровцы" не убили. не было бы тебя, на земле ЛЮДЕЙ было бы больше.
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Чан Джеки
Чан Джеки
проверить ее надо на психику.мене кажется она посля какой то болезни нев себе.
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Пионер Василий
Пионер Василий
Чан Джеки, или сразу - усыпить.
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леня зе
леня зе
во как кастрюли заговори ,твари продажные ,пока сидела у "агрессора"молились на Надiю ,теперь я даже думаю что отрекшиеся от Христа апостолы были древние укры . Петро, так точно.
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