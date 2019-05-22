"У них є гордість!" Савченко розсипалася в компліментах "Л/ДНР"

Народний депутат Надія Савченко висловила підтримку терористам "ДНР" і "ЛНР".

В ефірі телеканалу ZIK політик заявила, що у тих, хто воює на боці окупантів, є своя гордість.

"У Донбасу є гордість, у них дуже багато людей мають гордість. Ми не беремо ту вату, ми беремо тих людей, які, хоча є колаборантами і взяли зброю і йдуть воювати проти української держави, але у них є гордість, вони йдуть на ризик так само бути мертвими", – сказала Савченко.

При цьому вона різко висловилася про жителів західних областей, заявивши, що у них "є більше гонор і гординя".

Надія Савченко EADaily

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