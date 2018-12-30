МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

У Нідерландах і ФРН затримали п'ятьох осіб за підозрою у підготовці теракту

79

Один підозрюваний був затриманий у німецькому Майнці, четверо інших - у нідерландському Роттердамі. Їм закидають підготовку терористичного нападу на території Нідерландів.У німецькому місті Майнц у суботу, 29 грудня, був затриманий громадянин Сирії, якого підозрюють у плануванні нападу на території Нідерландів. За даними управління кримінальної поліції землі Рейнланд-Пфальц, 26-річний сирієць був затриманий за запитом правоохоронних органів Нідерландів у неділю, 30 грудня, та постане у Майнці перед судом для розгляду питання щодо його утримання під вартою, інформує агенція AFP.

Як повідомили у німецьких правоохоронних органах, затриманий підозрюється в участі у підготовці "терористичного нападу у Нідерландах". У ФРН у чоловіка немає постійного місця проживання, він також ніколи раніше не потрапляв у поле зору німецької поліції.

Нідерланди надіслали німецькій стороні запит на видачу підозрюваного. Питання його можливої передачі Нідерландам має розглянути суд у місті Кобленц. 29 грудня в Нідерландах у місті Роттердамі було затримано ще чотирьох осіб, які підозрюються у підготовці того ж нападу. Правоохоронці обох країн перебувають у тісному контакті під час розслідування справи.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги