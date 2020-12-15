У НАЗК назвали три невдоволення рішенням Ради про відновлення його повноважень

У Національному агентстві з питань запобігання корупції висловили певне невдоволення через положення законопроєктів №4470 і 4447, якими Верховна Рада відновила його роботу.

Це було необхідно у зв’язку з ухваленням Конституційним судом рішення, яке позбавило НАЗК більшості повноважень, йдеться на сайті відомства. Однак його глава Олександр Новіков зазначив, що Нацагентство має до суттєві зауваження, пропозиції щодо усунення яких внесе вже найближчим часом.

"Ухвалені законопроєкти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу. Чиновники, які вказали неправдиві відомості в деклараціях за попередні роки, через Рішення КСУ не зможуть бути піддані кримінальній відповідальності", – пояснив він.

Загалом документи відновлюють майже всі повноваження НАЗК, які воно мало до ухвалення скандального рішення КСУ.

Але як орган, відповідальний за формування антикорупційної політики, НАЗК проаналізувало документ і сформувало три суттєві зауваження:

Закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або КСУ про початок моніторингу способу життя будь-якого судді.

Наслідки: такі заходи не будуть ефективними. Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує "легалізувати" статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації.

Складати протоколи щодо суддів мають право лише Голова НАЗК та його заступники.

Наслідки: така практика може створити небезпечний прецедент – виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям – депутатам, поліцейським – також претендувати на окремі процедури щодо себе.

Крім цього, така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків.

Закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів "чергу" декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

Наслідки: програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні в Реєстрі є понад 300 декларацій "президентів". Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації.

Верховна Рада 15 грудня відновила повноваження НАЗК із врахуванням позицій e скандальному рішенні Конституційного суду, яким було офіційно скасовано відповідальність за брехню в декларації. За проголосувало понад 300 нардепів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава НАЗК Олександр Новіков надіслав офіційного листа президенту Володимиру Зеленському з проханням накласти вето на законопроєкт 4460-д про брехню в деклараціях.