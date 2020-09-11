У науковій роботі Шкарлета офіційно знайшли плагіат. Документ

У науковому дослідженні в.о. міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета знайшли плагіат.

Такого рішення дійшов Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, передає Liga.net.

Відзначається, що звернення про плагіат надійшли від нардепа з "Голосу" Інни Совсун, ГО "Трон" в особі Світлани Вовк (співтовариство "Дісергейт"), і також від секретаріату Уряду з проханням перевірити факти.

"Змушені констатувати плагіат у трьох роботах. Подамо це в нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", – повідомив голова комісії Сергій Квіт.

Плагіат був визнаний іноземними експертами, які вивчали копії роботи Шкарлета. Всі документи з порівняльними таблицями опубліковано на сайті відомства.

Шкарлет сам на засідання не з'явився, а замість нього прибув адвокат Олександр Радченко. Юрист постійно перебивав главу комісії Квіта, заявляв йому відвід.

"У нього конфлікт інтересів, оскільки у вас особисті неприязні відносини зі Шкарлетом, тому що на зустрічі з ректорами в публічному просторі заявили, що Шкарлет говорить неправду і спотворює факти", – висловлювався адвокат.

Однак юридично він не мав таких повноважень, тому члени комітету вирішили не розглядати запит адвоката і продовжили засідання, коли він пішов.

Пояснимо, що рішення комітету несе рекомендаційну силу. Комітет запропонував агентству встановити плагіат у статтях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, частина дисертації Сергія Шкарлета виявилася плагіатом із російських джерел.