"Флешмоб": у Нацбанку пояснили корпоратив із танцівницями в оперзалі

У Національному банку України заявили, що під час гучного новорічного корпоративу була лише "коротка культурно-розважальна програма", а ніяких зірок, у тому числі і стриптизерок, на нього не запрошували.

Про це йдеться у відповіді регулятора на запит ТСН після публікації в мережі відповідного відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"21 грудня в Операційній залі Національного банку, яка часто використовується для проведення зовнішніх і внутрішніх заходів НБУ, проводилися внутрішні заходи напередодні святкування Нового року. Офіційний відеозапис не вівся", – розповіли в НБУ.

У Нацбанку пояснили корпоратив зі "стриптизерками" Скріншот з відео

Там розкрили деталі програми святкування: "В рамках заходів відбулися: нагородження кращих працівників за підсумками другого півріччя, привітання керівництвом НБУ співробітників і коротка культурно-розважальна програма, яка передбачала виступ вокального гурту і танцювальний флешмоб для працівників банку".

У НБУ заявили, що захід відбувся за організації та фінансування профспілки працівників банку. "До підтримки в проведенні заходів профспілковою організацією був притягнутий зовнішній підрядник, договір з яким передбачав у тому числі і організацію танцювального флешмобу для працівників банку. Відомі особистості або артисти до виконання послуг у рамках договору не залучалися", – додали в Нацбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео, на якому з'явилися нібито стриптизерки, показав нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Як стало відомо OBOZREVATEL, насправді ніяких стриптизерок у НБУ не було. Колектив регулятора дійсно святкував прийдешній Новий рік нетривалим фуршетом із шампанським і маленьким концертом.

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