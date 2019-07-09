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У НАТО раптово скасували візит в Україну: що сталося

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Північноатлантична рада НАТО перенесла з липня на осінь свій офіційний візит до України.

Про це у вівторок, 9 липня повідомила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв'язку з нашими виборами (позачерговими виборами народних депутатів 21 липня - Ред.), вони прийняли рішення перенести приїзд на більш пізній термін. Швидше за все, це станеться в жовтні", – зазначила вона.

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Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що точна дата нового візиту не визначена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд підтвердив курс держави в Європейський Союз і НАТО.

НАТО

НАТО

Раніше в Одеський морський порт зайшли три фрегати НАТО і британський есмінець. Морські судна візьмуть участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019" і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

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Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Жаль не приедут, такой праздник намечался внаукраине.. Пэдро с горя забухает на неделю..
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