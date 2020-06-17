У НАТО пояснили значення розширеного партнерства для України
Україна стане ще ближче до НАТО після того, як отримала статус партнера з розширеними можливостями.
Про це генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив 17 червня під час прес-конференції після завершення першого дня засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, яка проходила в відео режимі, передає "Інтерфакс-Україна". Він також привітав Україну з новим статусом.
"Я б хотів привітати Україну з визнанням її Північно-Атлантичною Радою, усіма союзниками по НАТО партнером з розширеними можливостями. Це важливий крок у партнерстві між НАТО і Україною і є визнанням внеску України в місії та операції НАТО", – підкреслив генсек.
Столтенберг зазначив, що в якості партнера з розширеними можливостями Україна отримає "посилений доступ до програм взаємосумісності, програмами, в яких ми розвиваємо наші здатності працювати разом, оперувати разом".
"Вони (українці) підвищать доступ до натовських навчань, до більшого обміну інформацією, включаючи висновки з різних оцінок, які ми робимо в НАТО. Вони наблизяться ще ближче до НАТО, як це у нас з іншими партнерами розширених можливостей – Фінляндією, Швецією, Грузією, Йорданом та Австралією. До цього списку ми додали Україну", – сказав генсек Альянсу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.
Таким чином наша країна стала одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.
Новий статус дозволить Україні отримати доступ до програм зі взаємодії, а також більш широкий обмін інформацією.
Військові експерти з США заявили, що план дій щодо членства в НАТО для України і Грузії має бути більш рішучим, адже російська агресія може загрожувати безпеці союзників Альянсу.
У МЗС Росії назвали надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями політичним сигналом "партії війни".