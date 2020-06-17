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У НАТО пояснили значення розширеного партнерства для України

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Йенс Столтенберг заявив, що Україна стала ближче до НАТО

Йенс Столтенберг заявив, що Україна стала ближче до НАТО

Україна стане ще ближче до НАТО після того, як отримала статус партнера з розширеними можливостями.

Про це генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив 17 червня під час прес-конференції після завершення першого дня засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, яка проходила в відео режимі, передає "Інтерфакс-Україна". Він також привітав Україну з новим статусом.

"Я б хотів привітати Україну з визнанням її Північно-Атлантичною Радою, усіма союзниками по НАТО партнером з розширеними можливостями. Це важливий крок у партнерстві між НАТО і Україною і є визнанням внеску України в місії та операції НАТО", – підкреслив генсек.

Засідання міністрів оборони країн-членів НАТО

Засідання міністрів оборони країн-членів НАТО

Столтенберг зазначив, що в якості партнера з розширеними можливостями Україна отримає "посилений доступ до програм взаємосумісності, програмами, в яких ми розвиваємо наші здатності працювати разом, оперувати разом".

"Вони (українці) підвищать доступ до натовських навчань, до більшого обміну інформацією, включаючи висновки з різних оцінок, які ми робимо в НАТО. Вони наблизяться ще ближче до НАТО, як це у нас з іншими партнерами розширених можливостей – Фінляндією, Швецією, Грузією, Йорданом та Австралією. До цього списку ми додали Україну", – сказав генсек Альянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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  1. /Політика