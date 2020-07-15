У НАТО назвали Україні головні умови для членства в Альянсі. Фото: censor.net.ua

Щоб стати повноправним членом НАТО, Україні необхідно зосередитися на внутрішніх комплексних реформах у секторі безпеки і оборони.

Про це заявив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає "Українське радіо". За його словами, це потрібно, щоб досягти повної оперативної сумісності з НАТО, і претендувати на членство в Альянсі.

Вінніков наголосив, що в НАТО підтримують дії України у впровадженні реформ в секторі безпеки і оборони. Він також вказав на необхідність зміцнення верховенства права, проведення судової реформи та системної боротьби проти корупції.

Особливу увагу Вінніков приділив імплементації закону "Про національну безпеку України", прийнятого в 2018 році.

"Він включає реформу СБУ, сектора розвідки, ухвалення законопроекту "Про державну таємницю" та "Про парламентський нагляд за сектором безпеки і розвідки", а також реформу оборонно-технічного комплексу", – зазначив дипломат.

Щоб стати повноправним членом НАТО, Україна повинна також провести комплексні реформи ще й в економічній сфері, додав він.

За словами директора Офісу зв'язку НАТО в Україні, наша держава в статусі партнера розширених можливостей може скористатися доступом до програм і навчань з оперативної сумісності, а також активний обмін інформацією, зокрема, набутого досвіду.

"Статус партнера не впливає на рішення про членство країни в Альянсі: країни НАТО продовжують підтримувати зусилля України з реформування країни, в тому числі в секторі безпеки і оборони. Програма розширених можливостей не про реінтеграцію: НАТО дотримується свого рішення, ухваленого на Бухарестському саміті НАТО в 2008 році про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу", – заявив Вінніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна 12 червня, отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Таким чином наша країна стала одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.