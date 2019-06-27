ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"У нас все вийде!" Порошенка тепло зустріли на Львівщині. Фоторепортаж

"У нас все вийде!" Порошенка тепло зустріли на Львівщині. Фоторепортаж
Лідер "Європейської солідарності" здійснив регіональний тур
1.5тЧитати матеріал російською

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко здійснив регіональний передвиборчий тур до Львівщини.

26 червня політик відвідав Дрогобич і Самбір. Фото і відео візиту п'ятий президент України опублікував у Facebook.

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

"Львівський край неможливо сплутати з будь-яким іншим. Тут живуть талановиті, прекрасні люди, справжні патріоти своєї країни. Щоразу, коли я приїжджаю сюди, я заряджаюся енергією — енергією працювати заради майбутнього, разом з вами змінювати нашу країну. Впевнений, у нас усе вийде!" — написав Порошенко.

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

"У Самборі зустрів майбутню зірку — дівчинку Соломію. Неймовірно емоційне виконання вірша нікого не залишило байдужим. Я у захваті! І впевнений, цей супер-заряд передався навіть онлайн!" — написав Порошенко у Facebook і опублікував відео читання вірша.

Жителі міст тепло зустріли лідера "Європейської солідарності", фотографувалось з ним і багато дітей та підлітків.

Новини
"ЄС — головний партнер України": Порошенко підбив підсумки Угоди про асоціацію
Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині

Петро Порошенко на Львівщині

Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка із громадянами у місті Стрий (Львівська область) у вівторок, 25 червня, намагалися зірвати — кинули димові шашки. Один із провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка про спроби заборонити Українську церкву.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
22
8
Смішно
5
Цікаво
16
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Почему-то не оглашается сколько денег было потрачено на покупку артистов для массовки.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Нужно Пете заявлять о независимости западенщины от Украины (ЛЬДНР). И взять на себя внешний долг Украины , часть которого он потратил на войну с правобережьем, а большую часть спи... Потерял.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
леня зе
леня зе
готовит прсоединение польши к галычыне?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel