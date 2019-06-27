"У нас все вийде!" Порошенка тепло зустріли на Львівщині. Фоторепортаж

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко здійснив регіональний передвиборчий тур до Львівщини.

26 червня політик відвідав Дрогобич і Самбір. Фото і відео візиту п'ятий президент України опублікував у Facebook.

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

"Львівський край неможливо сплутати з будь-яким іншим. Тут живуть талановиті, прекрасні люди, справжні патріоти своєї країни. Щоразу, коли я приїжджаю сюди, я заряджаюся енергією — енергією працювати заради майбутнього, разом з вами змінювати нашу країну. Впевнений, у нас усе вийде!" — написав Порошенко.

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

"У Самборі зустрів майбутню зірку — дівчинку Соломію. Неймовірно емоційне виконання вірша нікого не залишило байдужим. Я у захваті! І впевнений, цей супер-заряд передався навіть онлайн!" — написав Порошенко у Facebook і опублікував відео читання вірша.

Жителі міст тепло зустріли лідера "Європейської солідарності", фотографувалось з ним і багато дітей та підлітків.

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Петро Порошенко на Львівщині Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка із громадянами у місті Стрий (Львівська область) у вівторок, 25 червня, намагалися зірвати — кинули димові шашки. Один із провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка про спроби заборонити Українську церкву.

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