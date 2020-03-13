Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич розкритикував слова радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоха про "внутрішній конфлікт" на Донбасі.
Про це він написав у Facebook, закликавши Сивоха почути українців.
"Прошу Вас, Сергій! Почуйте українців! А, тим більше, ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт! Нічого не переплутайте!", – підкреслив Фацевич.
Олександр Фацевич розкритикував Сергія Сивоха
При цьому він зазначив, що не підтримує дії "радикально налаштованих громадян України" відносно Сивоха.
Заступник голови Нацполіції пообіцяв, що цим діям буде дана правова оцінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть в НАТО.
12 березня Сивохо представив Національну платформу примирення та єдності. В ході виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, наголосив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.
Після цього ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін зірвав виступ Сивоха, обізвавши його зрадником і ворогом України.
Пізніше конфлікт переріс у штовханину. Сивохо після слів Тамаріна вийшов із залу, де відбувалася презентація, однак представники "Нацкорпусу" пішли за ним. У холі його штовхнули, і радник секретаря РНБО впав.
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