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13 березня • оновлено в 13:25
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/ Політика

Сивохо назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом: в Нацполіції жорстко відповіли

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Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич розкритикував слова радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоха про "внутрішній конфлікт" на Донбасі.

Про це він написав у Facebook, закликавши Сивоха почути українців.

"Прошу Вас, Сергій! Почуйте українців! А, тим більше, ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт! Нічого не переплутайте!", – підкреслив Фацевич.

Олександр Фацевич розкритикував Сергія Сивоха

Олександр Фацевич розкритикував Сергія Сивоха

При цьому він зазначив, що не підтримує дії "радикально налаштованих громадян України" відносно Сивоха.

Заступник голови Нацполіції пообіцяв, що цим діям буде дана правова оцінка.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр Фацевіч Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И когда это вoйнy успели объявить, в нац полиции не уточнили?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Укр.власть всё поняла. Об неё просто вытерли ноги. Зеленский промолчал (как будто ничего не случилось), а секретарь СНБО заявил, что Сивохо выступал как частное лицо и высказывал личное мнение, ничего общего не имеющего с позицией власти. Занавес!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, а в чем он не прав???
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