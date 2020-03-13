Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич розкритикував слова радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоха про "внутрішній конфлікт" на Донбасі.

Про це він написав у Facebook, закликавши Сивоха почути українців.

"Прошу Вас, Сергій! Почуйте українців! А, тим більше, ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт! Нічого не переплутайте!", – підкреслив Фацевич.

Олександр Фацевич розкритикував Сергія Сивоха

При цьому він зазначив, що не підтримує дії "радикально налаштованих громадян України" відносно Сивоха.

Заступник голови Нацполіції пообіцяв, що цим діям буде дана правова оцінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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