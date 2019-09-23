"У нас президент-комік і парламент шоуменів": "слуга народу" відповіла на скандал із чоловіком-помічником

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Марина Нікітіна, яка найняла чоловіка і візажистку на платні посади помічників, відповіла на скандал.

Своєю реакцією парламентарій поділилася в Facebook.

"Ставлюся до критики з гумором! Справа не в колишньому роді діяльності і не в тому, хто які інтернатури на помічників закінчував, а справа в довірі! Кому повністю довіряєш, того і наймаєш, люди поруч із тобою пройшли пекло виборчого процесу на місцях, не спали кілька діб і кинули бізнес, щоб не за винагороду, а за ідею відстоювати майбутнє країни, поки інші добували собі якісь регалії ", – обурилася нардепка.

Нікітіна відповіла на скандал із чоловіком-помічником ipne.ws

Нікітіна закликала не критикувати її, не знаючи мотивів такого рішення.

"У нас президент, за попереднім родом занять комік і актор, зробив більше для країни за кілька місяців, ніж всі інші за роки! Парламент із фотографів і шоуменів має більшу свободу, ніж освічені попередники, які десятиліттями крали і були недоторканні. Друзі, судіть за справами і по совісті! Думаю, чесні візажист і інженер-механік кращі десяти професорів філософії, яким байдужий результат і немає ідейності і відданості спільній справі", – заявила вона.

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Але одразу після зауваження про те, що могла взяти чоловіка і на громадських засадах, нардепка різко змінила думку.

"Ви в цій частині, може, і праві, я і сама це розумію, тому що, коли реєструвала документи, навіть не задумалася над цією частиною питання, тому, мабуть, по приїзду з округу переведу Олександра на громадські основи або мінімалку, яку буде віддавати на благодійність. Обов'язково відзвітуюся про це і спасибі, що навели на доцільну думку!" – написала Нікітіна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Литвиненко, який раніше попався на кнопкодавстві, знову потрапив у скандал – він обговорював на засіданні, як провести вечір п'ятниці.

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