Помните, я обещал, что мы сделаем всё

для того, чтобы Днепр вышел на лидирующие позиции в рейтингах открытости и прозрачности власти?

За пару-тройку лет мы взлетели с 60-х мест вначале в первую двадцатку, потом в десятку лидеров.

По итогу, когда Днепр вошёл в пятерку самых открытых и прозрачных городов по версии международной антикоррупционной организации "Transparency International", я поклялся, что мы войдём в тройку.

Сегодня, мы - вторые во всей Украине. Да, это пока лишь промежуточный рейтинг, но мы будем держаться за него зубами.

Мало кто понимает, какую титаническую работу всем подразделениям мэрии надо было провести для такого результата.

Очень легко быть умным и красивым, когда у тебя живет в территориальной громаде 20 тысяч человек и невыносимо тяжело сделать такой результат в огромном и сложном миллионном городе.

У нас получилось.

А ещё.

Ещё, я уже слышу, как рвутся пуканы местных "активистов" тотально скупленных перед выборами мафией в качестве воровских "торпед".

И где-то далеко заплакал Баканов, травящий СБУ на местное самоуправление и уничтоживший репутацию ранее славного ведомства буквально за полгода.

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