У нас "паперова армія", з бригади можна вивести до 150 осіб, – Арахамія

Українську армію потрібно оптимізувати, щоб збільшити бойовий склад і зменшити небойовий.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 16 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Він заявив, що його слова про необхідність скорочення чисельності Збройних сил було вирвано з контексту, а він говорив про оптимізацію.

"До 40 відсотків армії – це небойовий склад. З них відсотків 25 – люди, які беруть папери і носять їх в іншу кімнату. Навіть наші військові жартують, що вони українська "паперова армія", – сказав Арахамія.

Він зазначив, що завдяки ініціативі комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки проходить експеримент з автоматизації армійських бригад і батальйонів.

"І якщо автоматизація працює, то з однієї бригади можна звільнити 150 людей повністю", – сказав нардеп.

Також він наголосив, що потрібно проводити переозброєння української армії для посилення її боєздатності, що досить дорого.

"Я підтримую цей підхід, треба проводити розрахунки, щоб нарощувати бойовий склад і скорочувати небойовий. Повинен бути бюджет розвитку, а не бюджет проїдання", – резюмував Арахамія.

Як писав OBOZREVATEL, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що гроші, які звільняться таким способом, можна направити на переозброєння Збройних сил України.