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20 лютого • оновлено в 17:39
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"У нас немає санаторію на острові!" Аваков пояснив, чому українців з Уханю привезли в Нові Санжари

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Українців з китайського Уханю, де зафіксована епідемія коронавірусу, вирішили помістити на картин в санаторій Нових Санжарів на Полтавщині, оскільки він виявився найкращим для цього.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час спілкування з протестувальниками у містечку, передає УНІАН.

За його словами, всього для поселення евакуйованих з Китаю українців розглядали 16-18 санаторіїв, але об'єкт у Нових Санжарах найкраще підійшов під усі критерії. Зокрема, він має ізольовану систему каналізації.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Главное"

"Якби вода йшла в загальний колектор, то ваш санаторій не підійшов би, а тут – в ємність. Її знезаражують потім... І санаторій у вас окремо стоїть від всіх будівель", – підкреслив Аваков.

Однак місцеві жителі заперечили йому, зазначивши, що санаторій знаходиться безпосередньо в населеному пункті й не ізольований від інших житлових будинків.

"У нас немає, як в Австралії, санаторію на острові. Це вони своїх людей з Китаю туди поселили. А Франція в той же санаторій поселила", – відреагував на обурення міністр внутрішніх справ.

У відповідь місцеві жителі озвучили йому претензії з приводу того, що населення і місцеві органи влади нібито не були проінформовані про ситуацію заздалегідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Полтава
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ахтунг! Новые Салoжоры апаснастэ! Коронавирус - ничто по сравнению с paгулячей свидомостью и мракобесием
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Пускай тогда валят на западенщину, они больше всех кричали что Европа. Значит они более толерантные
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
П*здеж, просто русскоговорящих не жалко, они второсортные. А значит их в расход можно.
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