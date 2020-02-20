Українців з китайського Уханю, де зафіксована епідемія коронавірусу, вирішили помістити на картин в санаторій Нових Санжарів на Полтавщині, оскільки він виявився найкращим для цього.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час спілкування з протестувальниками у містечку, передає УНІАН.

За його словами, всього для поселення евакуйованих з Китаю українців розглядали 16-18 санаторіїв, але об'єкт у Нових Санжарах найкраще підійшов під усі критерії. Зокрема, він має ізольовану систему каналізації.

Арсен Аваков "Главное"

"Якби вода йшла в загальний колектор, то ваш санаторій не підійшов би, а тут – в ємність. Її знезаражують потім... І санаторій у вас окремо стоїть від всіх будівель", – підкреслив Аваков.

Однак місцеві жителі заперечили йому, зазначивши, що санаторій знаходиться безпосередньо в населеному пункті й не ізольований від інших житлових будинків.

"У нас немає, як в Австралії, санаторію на острові. Це вони своїх людей з Китаю туди поселили. А Франція в той же санаторій поселила", – відреагував на обурення міністр внутрішніх справ.

У відповідь місцеві жителі озвучили йому претензії з приводу того, що населення і місцеві органи влади нібито не були проінформовані про ситуацію заздалегідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився у четвер, 20 лютого, в Харкові.

Звідти пасажирів відвезли в медцентр "Нові Санжари" на Полтавщині, але там місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

У підсумку проти протестувальників застосували військову спецтехніку. Силовики почали розчищати проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб звільнити дорогу для евакуйованих з Китаю.

А лікарям, яких направили в Нові Санжари, видали каски і бронежилети, щоб вони безпечно змогли дістатися до місця, де розмістять евакуйованих українців.

У свою чергу глава Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що українці, які прибули з Китаю, перебувають в дуже пригніченому психологічному стані через масові протести проти них.

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