"У нас не 95 квартал!" У Раді трапився конфлікт через Порошенка

Під час погоджувальної ради парламенту 8 квітня трапився конфлікт між першим віце-спікером ВР Іриною Геращенко та народним депутатом Віталієм Купрієм.

Позафракційний Купрій, який раніше входив до складу партії УКРОП, перебивав Геращенко, яка вела засідання, і вимагав у неї дати йому слово, пише "Укрінформ".

Парламентар почав звинувачувати президента України Петра Порошенка в тому, що він нібито планує сфальсифікувати результати другого туру виборів. Геращенко різко відреагувала на таку заяву та відповіла нардепу.

Віталій Купрій Facebook Віталій Купрій

"У нас не 95 квартал, а Верховна Рада України... Ми бачимо нові обличчя і нові принципи роботи так званої нової команди. Мені дуже шкода, що так звана нова команда починає роботу з таких принципів", — заявила Геращенко.

Ірина Геращенко на погоджувальній раді Facebook Ірина Геращенко

Після цього Купрій залишив залу, а засідання продовжилося у звичайному режимі.

Як писав OBOZREVATEL, в 2018 році Купрій вирішив покинути свою партію УКРОП, яку пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським.

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