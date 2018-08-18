"У нас найкращий президент за всю історію": відомий український музикант оцінив роботу влади

Український музикант, лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай вважає, що Петро Порошенко є найкращим президентом України за всю історію

Своїми роздумами він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода". Чубай вважає, що в країні, завдяки главі держави, відбуваються позитивні зміни.

"Все-таки, я сказав би, як не крути, ми маємо найкращого президента за всю історію. Можна мати до нього претензії, але це найкращий президент. І там є політична воля, і щось вирішується. Багато людей спровоковані, і пропаганда, і "гавкають" зараз там на Порошенка, але, як не крути, є зміни позитивні. Я це відчуваю навіть по собі. Навіть по збільшеній кількості моїх концертів і взагалі появі україномовних артистів і так далі. Це все рухається", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в АП відзвітували, які подарунки отримав Порошенко на чолі України.