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"У нас найкращий президент за всю історію": відомий український музикант оцінив роботу влади

7.2тЧитати новину російською

Український музикант, лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай вважає, що Петро Порошенко є найкращим президентом України за всю історію

Своїми роздумами він поділився в інтерв'ю "Радіо Свобода". Чубай вважає, що в країні, завдяки главі держави, відбуваються позитивні зміни.

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"Все-таки, я сказав би, як не крути, ми маємо найкращого президента за всю історію. Можна мати до нього претензії, але це найкращий президент. І там є політична воля, і щось вирішується. Багато людей спровоковані, і пропаганда, і "гавкають" зараз там на Порошенка, але, як не крути, є зміни позитивні. Я це відчуваю навіть по собі. Навіть по збільшеній кількості моїх концертів і взагалі появі україномовних артистів і так далі. Це все рухається", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в АП відзвітували, які подарунки отримав Порошенко на чолі України.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Полностью согласен!
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
не знаю кому как,но вторая каденция Кучмы ,для блльшинства простого народа была гораздо шняжней и плюшней,да и процент роста экономики,помниься был очень даже приличный..
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Волков Дмитрий
Волков Дмитрий
Идиот! Судишь по количеству своих концертов? А то,что Украина на грани дефолта,то ничего? Да и нахрена голодным людям твои концерты? Однозначно хуже чем при порохе ещё небыло!
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Волков Дмитрий, срочно выключайте РусТВ! А то и в распятых мальчиков поверите. Рост экономики во время войны, снятие Украины с российской газовой иглы, рост пенсий и зарплат, упрощение ведения бизнеса, развитие армии, безвизовый режим, сплочение левого и правого берегов Днепра, и другие заслуги - лучшие показатели эффективности текущего президента. Это не Юле только языком молоть. И это пишет человек, который люто не любил Порошенко при Ющенко.
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