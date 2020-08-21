В Україні не було можливості розробити вакцину від COVID-19, – Зеленський

В Україні є декілька лабораторій, які готові масово виробляти вакцину від нового типу коронавірусу. Однак це стане можливим, тільки коли буде досягнуто домовленостей про постачання уже винайденого такого препарату.

Про це він сказав під час робочої поїздки до Миколаївської області, відповідаючи на запитання однієї з місцевих мешканок (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас є геніальні медики, але технічно в нас не було ніяких можливостей розробляти вакцину від COVID-19", – підкреслив глава держави.

Натомість нині, за його словами, Міністерство охорони здоров'я веде переговори з країнами, які вже є розробниками вакцини, аби налагодити постачання таких препаратів до України.

"Якщо нам вдасться взяти вакцину в тій чи іншій країні, ми готові її виробляти, допомагаючи і їм, і українцям. Але питання глобальне – про науку, медицину й розроблення – на майбутнє це завдання вже поставлено", – запевнив Зеленський.

Він додав, що для цього нині вітчизняні науковці та фахівці охорони здоров’я працюють над тим, аби з часом у країні було створено єдиний науковий центр. Завдяки цьому, переконаний президент, Україна зможе бути готовою до будь-яких викликів, на відміну від ситуації із пандемією COVID-19.

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