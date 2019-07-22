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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"У нас є люди": Разумков натякнув, що Вакарчуку не світить крісло прем'єра

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Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єр-міністром України.

Про це уродженець Бердичева заявив під час спілкування з журналістами в штабі партії в понеділок, 21 липня. Разумков уникав прямих відповідей на питання про ключові призначення після виборів в Раду.

Він запевнив, що на пост прем'єра претендуватимуть лише професійні економісти, про що напередодні говорив Володимир Зеленський.

Разумков і Вакарчук

Разумков і Вакарчук

obozrevatel

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"Що стосується якостей прем'єра - президент вчора конкретно назвав ті риси, якими повинен володіти майбутній прем'єр-міністр України", - сказав Разумков.

"Давайте подивимося на результати "Голосу", "Слуги народу"... Що стосується нашої політичної сили, у нас є достатньо людей, які зможуть справлятися з тими викликами, які стоятимуть перед командою. Я впевнений, що мінімум по 2-3 кандидатури на кожну посаду у нас є", - додав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що готовий стати новим прем'єром України. Також у "Слузі народу" розповіли, що розглядають одразу кілька кандидатур на цю посаду.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Партія Вакарчука "Голос"
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Состоится ли союз под названием ЗеВака?
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Dell Alex
Dell Alex
Там Медведев уже место забил ))) Куда там Славе? ))))))))))))
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