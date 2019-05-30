"У нас дві війни!" Зеленський провів переговори з сенатором США

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з сенатором США Робертом Портманом.

Зустріч відбулася в четвер, 30 травня, передає прес-служба глави держави. Політики обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради.

Зеленський зазначив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, а завдяки проведенню виборів до Верховної Ради в липні вже у вересні може бути сформовано новий уряд.

"Якби цей парламент, який не працює, був і далі, то ми сформували б уряд в грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", - підкреслив Зеленський.

Також вони обговорили ситуацію на Донбасі і необхідні кроки для досягнення прогресу в мирному врегулюванні, насамперед про припинення вогню і обмін заручниками.

Президент окремо відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги, а також необхідність подальшого тиску на Росію задля забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

Зеленський та Портман також обговорили питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до Євросоюзу й НАТО.

Зеленський і Портман president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Зеленський здійснив перший візит на Донбас в статусі президента України. Він відвідав українських військовослужбовців на передовій в Луганській області, оглянувши умови, в яких перебувають бійці.

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