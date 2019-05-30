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/Політика

"У нас дві війни!" Зеленський провів переговори з сенатором США

2.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з сенатором США Робертом Портманом.

Зустріч відбулася в четвер, 30 травня, передає прес-служба глави держави. Політики обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради.

Зеленський зазначив, що розпуск парламенту відповідає запитам суспільства, а завдяки проведенню виборів до Верховної Ради в липні вже у вересні може бути сформовано новий уряд.

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"Якби цей парламент, який не працює, був і далі, то ми сформували б уряд в грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни - війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", - підкреслив Зеленський.

Також вони обговорили ситуацію на Донбасі і необхідні кроки для досягнення прогресу в мирному врегулюванні, насамперед про припинення вогню і обмін заручниками.

Президент окремо відзначив активну позицію Сенату США у запровадженні санкцій проти Росії та наданні Україні військової допомоги, а також необхідність подальшого тиску на Росію задля забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

Зеленський та Портман також обговорили питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до Євросоюзу й НАТО.

Зеленський і Портман

Зеленський і Портман

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Зеленський здійснив перший візит на Донбас в статусі президента України. Він відвідав українських військовослужбовців на передовій в Луганській області, оглянувши умови, в яких перебувають бійці.

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Александров Сергей
Александров Сергей
Сенатор Соединенных Штатов - это весьма круто для Хохляцкого Шута!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Шутки 95 квартала в переговорах остались без улыбки со стороны сенатора.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
переговоры ПРЕЗИДЕНТА САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ ЕВРОПЫ (афроукраинцы так о себе думают) с заштатным сенатором …. как то не звучит а вот так целый сенатор самой мошной страны в мире соблаговолил разрешить облизать свою жопу всего лиш директору свинарника … ну это еще хоть как то...
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Pooh Vini
Pooh Vini
Ильич Владимир, у раши с Венесуэлой уже безвиз или ещё ведёт путин переговоры ?)
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